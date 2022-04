Thibaut Monnet: «J'ai laissé quelques bouts de dents sur la glace»

«Depuis l'arrivée de Murat, il y a plus de rires et de joie»

La dernière fois que vous avez porté le maillot de l'équipe de Suisse ? C'était en 2014, juste avant les Mondiaux. J'ai vécu une aventure splendide avec la Suisse tout au long de ma carrière et de mes 149 sélections. Porter le maillot a toujours été un privilège, chaque convocation me rendait heureux.

Pourquoi lui? Il était élégant, puissant et très complet: il marquait et défendait bien.

La dernière fois que vous avez entendu le public chanter votre nom? En Coupe de Suisse . Je portais le maillot de Winterthour et on recevait les ZSC Lions. On avait pris une seille mais les fans adverses, ceux de Zurich, ont chanté mon nom. J’avais une super relation avec eux. Ce soir-là, j’ai vécu une belle émotion.

C’est-à-dire? Les coachs sont obligés d’accorder un peu de liberté aux joueurs offensifs, pour qu’ils soient performants. Or, certains entraîneurs avec un système de jeu strict n’apprécient pas trop les prises de risques, les spéculations ou les initiatives personnelles. Cela dit, quand on inscrit des points, ils sont contents aussi. Il faut trouver le bon équilibre.

…que vous avez pleuré au hockey? Quand j’étais gamin, après une défaite. Je devais être énervé. En tant qu’adulte, même après mes deux titres de champion avec les ZSC Lions, je n’ai pas pleuré. J’étais trop fatigué pour ça! Et puis dans le sport, je pleure plus facilement de frustration que de joie.

La dernière fois que vous vous êtes demandé ce que vous alliez faire après votre carrière de hockeyeur? J’ai eu la chance de préparer gentiment la suite, en créant une entreprise de management sportif. On conseille les carrières d’athlètes de différents sports. Je me suis, en revanche, souvent posé des questions: est-ce que ce sera bien, ça va fonctionner, j’aurai du plaisir?

Durement commotionné l'été dernier, le hockeyeur valaisan (40 ans) vient de mettre un terme à une riche carrière (deux titres de champion de Suisse et 149 sélections internationales). On lui a lancé un coup de fil, pour qu'il nous raconte ses dernières fois.

La course de 250 km, disputée en autosuffisance dans le désert marocain, se termine ce lundi après plusieurs jours de souffrance (cloques, araignées et insolations). Deux Romands qui y ont participé par le passé témoignent.

Lundi soir, le soleil va se coucher pour la dernière fois sur le 36e marathon des Sables et il sera temps, pour les coureurs, de mesurer tout le chemin parcouru, et les obstacles franchis. La course avait été endeuillée l'année dernière par le décès d'un participant, et il est certain que tous savaient que ça pourrait leur arriver cette année. «En 2017, un coureur avait aussi eu un arrêt cardiaque», se souvient Alain Bersier. «Heureusement, il avait pu être sauvé.»