Interview

«Ce Brésil est le meilleur que nous ayons vu depuis longtemps»

Francisco De Laurentiis, journaliste de São Paulo, suit le Brésil pour ESPN depuis 2013. Il nous explique pourquoi la Seleção du Qatar, qui affronte la Corée du Sud ce lundi en 8e de finale, est la meilleure depuis 2006.

Pourquoi êtes-vous convaincu que le Brésil présente au Qatar sa meilleure sélection depuis longtemps?

Francisco De Laurentiis: Cette équipe a tout. L'effectif est très équilibré: bon en défense, bon au milieu de terrain et bon en attaque. L'état d'esprit est excellent et le coach très expérimenté. Cette conjonction n'existait pas lors des dernières Coupe du monde. En 2010, le Brésil a remporté la Copa America et la Coupe des Confédérations. Mais si un joueur clé était absent, la baisse de performance était immédiate et vertigineuse. En 2014, le Brésil avait une bonne équipe mais le pire entraîneur qu'elle pouvait choisir avec Luiz Felipe Scolari. 2018 a été une année de transition.

En Russie, l'équipe était fortement dépendante de Neymar. Et maintenant?

Neymar est toujours le meilleur, certes, mais son absence n'est plus un drame. En 2014 et 2018, le Brésil dépendait terriblement de lui. Lorsqu'il s'est blessé lors de la Coupe du monde à domicile, la Seleçao a perdu 7-1 contre l'Allemagne. Quatre ans plus tard, en Russie, il n'a pas brillé. Il s'est surtout signalé en se roulant par terre. Au Qatar, Tite a emporté neuf attaquants. Il ne dépend plus autant de Neymar.

Il est de retour Victime d'une entorse de la cheville droite lors du premier match contre la Serbie (2-0), Neymar va mieux. La superstar du Paris SG a repris l'entraînement ce week-end, sans la moindre douleur apparente. Tite prendra-t-il le risque de l'aligner d'entrée lundi? Ou préférera-t-il laisser «Ney» démarrer sur le banc et entrer en jeu en cas de scénario défavorable? Quoi qu'il en soit, le maître à jouer du Brésil piaffe d'impatience de pouvoir aider ses partenaires et d'écrire sa propre légende: il n'est plus qu'à deux unités du record de 77 buts en sélection brésilienne de Pelé.

Où voyez-vous les faiblesses de l'équipe?

Les défenseurs centraux sont très bons, les gardiens excellents. Il y a de nombreuses options intéressantes au milieu et beaucoup de puissance offensive devant. Mais les latéraux posent problème depuis 2010 environ.

C'est-à-dire?

C'est une longue histoire. La dernière fois que le Brésil a été vraiment solide en défense, c'était en 2006 avec Cafu et Roberto Carlos. Depuis, à part Dani Alves dans ses belles années, il y a toujours eu des soucis. L'actuel latéral droit de la Juventus, Danilo, est un bon joueur; bon mais pas excellent. Et Alves est sa doublure sur papier. Alves était fort mais à 39 ans, il est fini. Tite l'aime bien et l'a probablement sélectionné pour l'esprit d'équipe. Il ne devrait jouer qu'en cas d'extrême urgence.

Francisco De Laurentiis.

Et à gauche?

Alex Sandro disputera certainement tous les matchs. Il ne joue pas vraiment bien à la Juventus, mais il reste la meilleure option. Il n'y a tout simplement pas de réelles alternatives. Son remplaçant est Alex Telles et effectivement, il y aurait encore Renan Lodi. Lodi serait bien, mais il a refusé la vaccination pendant la pandémie. Tite n'a pas pu le convoquer et ça l'a agacé. Lodi a encore mal joué pendant la finale de la Copa America. C'est grâce à lui qu'Angel Di Maria a marqué le but victorieux de l'Argentine.

Quelle est le rôle de Tite dans l'évolution positive de l'équipe nationale?

Il est de loin le meilleur entraîneur brésilien du moment, sans aucun doute. Malheureusement, il souhaite reprendre une équipe européenne, il n'y a donc probablement que 1% de chance qu'il continue. Maintenant que Pep Guardiola a prolongé à Manchester City jusqu'en 2025, la plupart des Brésiliens espèrent toujours que Tite change d'avis. (sda/tw)