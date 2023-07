La Seine de Paris pendant les Jeux olympiques 2024.

jeux olympiques 2024

Aux JO de Paris, la Seine sera méconnaissable et au centre de tout

Les Jeux olympiques d'été commencent dans un an à Paris. Un fleuve y jouera le rôle principal: la Seine accueillera une cérémonie d'ouverture extraordinaire et plusieurs stars de la natation.

Stefan Brändle, Paris

Jusqu'à ce jour, la Seine avait une sale réputation: le fleuve qui prend sa source dans les Vosges, se faufile dans le Tout-Paris et se jette dans la Manche à la hauteur du Havre, est considéré comme citadin, pollué et, depuis les inondations de Paris en 1910, capricieux. Rien à voir avec le majestueux fleuve royal de la Loire, au long duquel les châteaux sont alignés au garde-à-vous.

Désormais, la Seine est enfin rouverte au public. Le 26 juillet 2024, elle sera le théâtre de la «cérémonie d'ouverture la plus grandiose de l'histoire olympique». C'est ce que prédit l'organisateur en chef des Jeux d'été de Paris, Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë-kayak.

Pour la première fois, la cérémonie olympique n'aura pas lieu dans un stade. Elle s'étendra sur six kilomètres de fleuve, dans un décor où jailleront des monuments de renommée mondiale tels que la cathédrale Notre-Dame, le musée du Louvre ou la Tour Eiffel. Le rôle principal revient à la Seine: elle transportera en aval une armada d'environ 120 bateaux pour 10 000 athlètes - un bateau par délégation nationale.

Des dizaines de milliers

de policiers

Tous les opérateurs parisiens mettront leur flotte à la disposition des JO; à commencer par les fameux «Bateaux Mouches» touristiques, dont certains disposent de plus de 400 places assises, jusqu'au cercle fermé des «Yachts de Paris». Leur présence occupera toute la largeur de la Seine sur des centaines de mètres. Elle doit donner «une image de l'unité olympique et la diffuser dans le monde», commente Tony Estanguet.

A chaque pays son bateau pour le défilé de la cérémonie d'ouverture.

On estime à 500 000 le nombre de visiteurs attendus sur les berges, tandis qu'un milliard de téléspectateurs devraient suivre la retransmission en direct. La maire de Paris Anne Hidalgo ne cache pas que l'événement représente «un défi majeur en termes d'organisation et bien sûr de sécurité». 35 000 vigiles et policiers doivent contrôler l'accès aux quais. Il en manquerait encore 25 000.

Les récentes émeutes en banlieue, mais aussi les projets d'attentats terroristes (déjoués) lors de l'Eurofoot 2016 en France, ont montré à quel point les grands événements parisiens sont vulnérables. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin envisage le recours à l'armée, comme Londres en 2012, si le manque chronique d'agents de sécurité en France n'est pas comblé d'ici aux JO.

En revanche, plus de 300 000 bénévoles se sont d'ores et déjà portés volontaires pour 45 000 postes disponibles. Et ce jusqu'à Tahiti, dans le Pacifique Sud, où se dérouleront les compétitions de surf. Les matchs de football sont en outre délocalisés dans des villes comme Bordeaux ou Nice; des régates de voile ont lieu à Marseille et des matchs de basket à Lille.

En région parisienne, le château de Versailles (équitation), les Invalides (tir à l'arc) ou l'esplanade sous la Tour Eiffel (beachvolley) offrent des décors fastueux. Grâce à leur longue expérience du Tour de France cycliste, les cameramen français savent comment présenter leur pays comme un livre d'images et une destination touristique irrésistible.

Le passage du Tour de France devant le Louvre. Image: EPA AP POOL

La Seine accueillera également d'autres acteurs pendant toute la durée des Jeux: certaines des épreuves de natation les plus difficiles, dont le triathlon et le marathon, se dérouleront dans le fleuve. Enfin, une promesse d'un très ancien président se réalisera après les JO. En 1990, Jacques Chirac avait prédit qu'il nagerait dans la Seine «dans les trois ans et devant témoins». Cette annonce est devenue une prophétie qui ne s'est jamais réalisée.

Depuis, la qualité de l'eau s'est améliorée. Et les habitants de la capitale devraient également en profiter: des travaux ont commencé à trois endroits du fleuve - Bercy, pont de Grenelle, Marais à la hauteur de l'île Saint-Louis - afin de permettre la baignade dès l'été 2025. La condition requise est qu'il n'ait pas trop plu la veille. L'eau de pluie se mélange en effet aux matières fécales et autres bactéries des égouts parisiens; le tout est ensuite déversé dans la Seine.

Avec 6,2 milliards d'euros, le budget olympique de Paris 2024 est inférieur à celui de Londres 2012 ou de Tokyo 2020, mais il accuserait déjà un dépassement de plus d'un milliard d'euros, selon les médias français. Et ce, malgré les prix d'entrée parfois élevés, largement critiqués, pour dix millions de visiteurs.

Le calendrier de construction présente des retards, surtout en Seine-Saint-Denis, le département de banlieue où sera construit le village olympique. Ces retards accentuent les tensions au sein du comité olympique français, dont la présidente Brigitte Henriques, une ancienne footballeuse, a dû démissionner à la surprise générale en mai dernier.

En juin, la brigade financière parisienne PNF a encore procédé à plusieurs perquisitions pour des marchés supposément truqués dans le secteur du bâtiment. Pas très glorieux pour des joutes qu'Estanguet avait annoncées «exemplaires».

Heureusement, il y a la Seine: elle fera certainement oublier tous ces problèmes peu reluisants par son entrée propre-en ordre dans un an.