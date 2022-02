Le Norvégien Jarl Magnus Riiber se retourne après avoir raté un virage lors de la partie ski de fond de l'épreuve du combiné nordique aux JO d'hiver de Pékin. Image: sda

A deux doigts de l'or, il finit 8e... car il s'est trompé de chemin

Après un test Covid-19 positif et une médaille qui lui échappe de peu, le Norvégien Jarl Magnus Riiber va sûrement vouloir oublier ces JO de Pékin.

Nous avons tous pris un mauvais virage à un moment ou à un autre de notre vie, mais l'erreur de navigation du Norvégien Jarl Magnus Riiber s'est avérée très coûteuse, lors de l'épreuve individuelle du combiné nordique hommes aux JO de Pékin, ce mardi.

Après avoir enregistré le saut à ski le plus long et le mieux noté plus tôt dans la journée, le Norvégien est parti le premier pour l'épreuve de ski de fond, avec un avantage de 44 secondes sur le reste du peloton. Comme l'explique CNN, ne connaissant pas bien le parcours, il a pris la mauvaise direction. Il a dû faire demi-tour, mais le temps perdu a pratiquement effacé toute son avance, et il a fini par terminer à la huitième place.

«C'est une erreur stupide. Ce n'est pas drôle de montrer au monde que j'ai peut-être gâché une médaille d'or. J'avais été enfermé (suite à un test positif au Covid-19, ndlr) pendant deux semaines, sans respirer d'air frais. Mon corps ne fonctionne pas. Normalement, je suis l'un des meilleurs skieurs, mais aujourd'hui, j'étais juste mauvais.»

C'est peu dire que le jeune homme, âgé de 24 ans, vient de vivre des JO qu'il va vraisemblablement vouloir oublier. En plus de sa mésaventure sur les pistes, il a également été contrôlé positif au Covid à son arrivée à Pékin. Résultat: il a passé deux semaines en isolement, incapable de s'entraîner, et n'a été libéré que ce lundi. On lui souhaite de bien meilleurs Jeux en 2026!