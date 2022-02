Jeux olympiques

Quel athlète suisse aux JO êtes-vous?

La délégation suisse a envoyé 168 athlètes à Pékin. Lequel ou laquelle vous ressemble le plus? Découvrez la réponse en faisant notre quiz!

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

watson Data, Sport-redaktion

La délégation suisse réalise de très bons JO, avec déjà une belle collection de médailles. Ses représentants ont jusqu'à dimanche pour ramener le max de breloques.

Après Pékin, les prochains JO auront lieu dans quatre ans à Cortina. Et si vous y participiez en tant qu'athlète? C'est bon de rêver! Première étape: trouvez votre discipline. Et pour ça, rien de mieux que de savoir à quel sportif suisse à Pékin vous ressemblez le plus, en termes de poids, d'âge, de taille et de sexe.

Une seule chose à faire: remplissez les cases ci-dessous. Et vous trouverez votre alter-ego!

Les informations sur les athlètes proviennent de différentes sources, à commencer par Swiss Olympic. Pour ce jeu, watson s'est inspiré de la BBC et a concocté un questionnaire conforme à la protection des données: les calculs ne sont effectués que dans votre navigateur. Pour ceux qui veulent voir le processus en détail, le code a été écrit en TypeScript et peut être consulté ici.