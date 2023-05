La championne olympique du tir à la carabine, Nina Christen, présente son matériel complexe et coûteux. image: Philipp Schmidli

Cette Suissesse a gagné l'or aux JO grâce à un improbable changement

Nina Christen, championne olympique de tir à la carabine à Tokyo en 2021, a tenté un paris fou cinq mois avant ces JO. Il a payé et prouve l'importance de l'équipement dans cette discipline.

Nicola Abt / ch media

Depuis quelques années, le principe suivant s'applique au tir sportif: plus le matériau des vêtements est dur, mieux c'est. Peu importe qu'il s'agisse de pantalons, de vestes ou de chaussures. C'est logique: davantage de stabilité du corps aide à viser correctement.

Mais la championne olympique Nina Christen s'y oppose, du moins en partie.

«Au début, un matériau dur donne l'impression d'être bétonné. C'est le rêve. Ce n'est que plus tard que l'on se rend compte que tout n'est peut-être pas parfait» Nina Christen, championne olympique de tir à la carabine

Nina Christen avec son équipement vestimentaire complet. image: philipp schmidli

L'athlète est confronté à un dilemme mental. Le changement – aussi judicieux soit-il – pour revenir à un modèle plus souple peut déclencher un sentiment de désavantage. Conséquence: la confiance en soi diminue. De quoi impacter négativement les performances. La Nidwaldienne connaît cette situation.

Chamboulement indien et salut tchèque

En 2019, un fabricant indien a bouleversé le monde du tir. Il a recouru à un tissu plus dur que tous ceux utilisés jusqu'alors. De nombreux athlètes ont testé ces nouveaux vêtements, dont Nina Christen.

Au début, elle s'enthousiasmait pour cette «sensation de béton», jusqu'à ce que les premiers défauts apparaissent. Les proportions n'étaient pas bonnes. Mesurant seulement 160 cm, la Nidwaldienne fait figure d'exception dans le tir sportif. Son nouvel équipement n'était, dès lors, pas adapté:

«Les tailleurs indiens n'avaient pratiquement pas de valeurs de référence et leurs mesures n'étaient pas très précises» Nina Christen

Du coup, elle a même été contrainte d'accrocher son premier bouton dans la deuxième boutonnière. Un décalage qui a permis davantage de confort et, par extension, de précision au tir.

«Ça m'a permis d'éliminer un pli au niveau de l'aisselle. Exactement à l'endroit où mon fusil touche le corps. Il ne doit pas y avoir trop de tissu à cet endroit. Je dois sentir mon fusil. Ce n'est qu'ainsi que je peux détecter et corriger les éventuelles erreurs.» Nina Christen

Environ cinq mois avant les Jeux olympiques de 2021 à Tokyo, Nina Christen a surmonté ce blocage psychologique. Grâce à une solution simple: elle s'est fait confectionner une nouvelle veste. Avant de faire ce choix, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 29 ans, a eu de nombreuses discussions avec son coach. «La décision était risquée», avoue-t-elle avec du recul.

La position de la carabine lors du tir. Image: KEYSTONE

Sa nouvelle veste, plus souple, a été fabriquée en République tchèque. Du sur-mesure. Tout était parfait, même les boutons. De quoi aider la Nidwaldienne à remporter deux médailles à Tokyo: l'or à 50 mètres trois positions et le bronze à 10 mètres.

Des massages , un marteau et un drôle de problème

Le timing de ces JO était idéal, puisque son nouveau matériel est arrivé en parfait état au bout de quatre à cinq mois.

«Au début, tout tissu est trop dur. Tu obtiens une sorte de bâche» Nina Christen

La tâche des athlètes consiste alors à rendre le matériau plus flexible afin qu'il s'adapte parfaitement à la forme de leur corps. Nina Christen raconte, en rigolant:

«Nous massons le tissu ou nous lui donnons des coups de marteau» Nina Christen

Le dos de la veste de tir de Nina Christen. Les deux sangles en haut à droite retiennent le tissu qui glisse vers l'avant lors du tir couché. L'athlète fixe sa carabine à la lanière noire à l'extrême gauche. image: philipp schmidli

La durée de vie des vêtements neufs est une énigme. Certains tiennent plusieurs années, d'autres sont déjà trop mous après quelques mois. Il faut trouver des alternatives. «Je possède trois équipements», explique Nina Christen. L'un d'entre eux provient d'Allemagne. Et il pose un curieux problème à Christen. «Je n'arrive pas à fermer le pantalon. Ce n'est qu'après l'avoir laissé 20 minutes sur la peau chaude que ça marche.» Car, oui, la chaleur étire le matériau.

Outre l'Allemagne et l'Inde, les plus grands fabricants de vêtements pour le tir sont basés en République tchèque, en Corée du Sud et en Finlande. S'y ajoutent quelques fournisseurs locaux. L'un d'entre eux a son magasin à Kriens (LU).

Des contrôles interminables et une coquette somme

Il y a un peu plus de dix ans, la championne olympique n'a pas passé un contrôle de matériel lors d'un championnat d'Europe junior. Sa veste était trop rigide. «J'ai fait des expériences avec le fabricant de Kriens. Dans ce cas, je pense que nous sommes allés trop loin», rembobine-t-elle.

Les boutons supplémentaires (rouge et violet) sont utilisés lors du tir couché ou à genoux. Le changement de position provoque de nouveaux plis qui sont ainsi éliminés. image: philipp schmidli

Par le passé, des athlètes ont été pris en flagrant délit de port de vêtements non autorisés. Tous à la recherche d'un avantage décisif.

«La stabilité supplémentaire peut faire la différence entre l'or et l'argent chez les meilleurs tireurs» Nina Christen

Un appareil de mesure spécial doit permettre de débusquer ces tricheurs, mais Nina Christen n'est pas convaincue de son efficacité. «Si tu as porté la veste avant le contrôle, la chaleur du corps peut suffire à manipuler le test en ta faveur.» La chaleur rend le tissu plus mou et la petite cheville de contrôle, qui a un diamètre d'à peine deux centimètres, s'enfonce plus profondément, modifiant ainsi le résultat de la mesure.

Lors du contrôle, les boutons font également l'objet d'une attention particulière. Ils ne doivent pas être à plus de dix centimètres de la couture intérieure. De plus, les deux côtés de la veste doivent se chevaucher sur au moins sept centimètres. Le processus de contrôle dure environ vingt minutes par athlète.

«Sur les sites de Coupe du monde mal organisés, ça arrive que tu doives attendre trois heures pour le contrôle de l'équipement» Nina Christen

Une question suscite régulièrement des discussions dans le milieu du tir sportif: qu'est-ce qui est le plus important, la veste ou le pantalon? Pour Nina Christen, la réponse est limpide. «Le pantalon. Sans une fondation solide, rien ne va. C'est comme pour une maison.» Les deux vêtements coûtent ensemble environ 2000 francs.

Et il ne faut pas oublier les chaussures. Là aussi, il existe de nombreuses variantes. La Nidwaldienne porte des chaussures qui montent jusqu'aux chevilles. Cette confection apporte une stabilité supplémentaire. Les semelles des chaussures sont aussi décisives. «Elles doivent être très plates», témoigne la championne olympique. Nina Christen devra d'ailleurs bientôt changer de chaussures. «Je les ai déjà réparées cinq fois avec de la colle, ça suffit!»

Une chose est sûre: si la Nidwaldienne échoue à se qualifier pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, ce ne sera pas la faute de son matériel.

Adaptation en français: Yoann Graber