Après avoir explosé ses propres records, il explique comment le battre

Le patineur de vitesse suédois Nils van der Poel a remporté l'or olympique dans les 5000 et 10 000 mètres. Puis, il a publié l'intégralité de ses plans d'entraînement afin que d'autres puissent s'en inspirer.

Il aurait facilement pu garder secret son programme d'entraînement. Et pourtant, le Suédois Nils van der Poel ne ressemble à personne dans son sport et n'hésite pas à dire comment et pourquoi il a gagné deux médailles d'or olympiques en patinage de vitesse, vendredi dernier, au JO de Pékin.

Il a pulvérisé le record du monde du 10 000 mètres masculin de plus de deux secondes avec un temps de 12:30,74 aux Jeux olympiques d'hiver la semaine dernière. Personne d'autre dans la compétition ne s'est approché de lui à moins de 13,85 secondes.

Après cette victoire, qu'il considérait comme étant prédéterminée au moment de franchir la ligne, le jeune homme de 25 ans a mis en ligne un guide d'entraînement intitulé «How to skate a 10k ... and also half a 10k» (Comment patiner un 10 000 mètres... et aussi la moitié d'un 10 000 mètres). Le lien se trouve ici, pour ceux que ça intéresse.

Un internaute a même diffusé et commenté le manuel sur sa chaîne Youtube: Vidéo: YouTube/Charlie, Carbs and Cycling

Le Suédois s'est éloigné de la compétition après les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang en 2018 et a rejoint l'armée suédoise pendant un an. Il est revenu au patinage de vitesse en mai 2019, mais n'a participé à aucun événement, se concentrant sur une routine stricte mais digeste, qui comprenait le vélo, le ski et la course à pied... avec une bonne petite glace occasionnelle en guise de motivation.

Et de tout cela, il en a écrit un manuel de 62 pages expliquant non seulement ce qu'il fait pour se préparer, mais aussi la philosophie qu'il applique à son entraînement, comme le rapporte NBC Olympics.

«Au lieu de m'entraîner pour rester en bonne santé, en forme ou athlétique, j'ai commencé à m'entraîner pour devenir un patineur de vitesse. C'est une différence essentielle.» Nils van der Poel

Le médaillé d'or a affirmé avoir effectué plus de tours de piste que ses adversaires tout en s'entraînant moins intensément avant les Jeux olympiques. Il a également souligné l'importance du repos pour maintenir un corps et un état d'esprit sains. Il a qualifié sa formation de simple mais robuste... et c'est très généreux de sa part de l'avoir partagée... Respect!