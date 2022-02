La France s'étrangle devant les salaires de Petkovic et Shaqiri

Ces footballeurs qui flambent leur argent dans les chevaux de course

«Le masque me donne des boutons et me fait moins bien jouer au volley»

Comment 15 minutes de course par jour ont changé la vie d'un Vaudois

Ces JO sont bien partis pour devenir les plus sinistres de l’histoire

Commenter un sport aux JO quand on n’y connaît rien

Odermatt était attendu comme le messie, et si Meillard était l'atout?

Quelle discipline des JO correspond le plus à ta personnalité?

On l’appelait «La tomate volante» et finalement, on y a pris goût

Comment le short-track, le curling et le skeleton recrutent des adeptes

Alexis Pinturault victime de sa plus grande victoire?

Wawrinka sort son 1er film: des stars, des vieux et un «rêve de gosse»

Mathilde Gremaud: «Un jour férié en mon honneur? Je me sentirais bizarre»

Les JO poussent les athlètes à bout, et tous finissent par craquer

«Mon chrono est correct mais il ne faut pas exagérer son importance. Dans les finales de ski-cross, le plus important est de prendre un bon départ»

«Le genou, ça va plus ou moins mais je me suis mise en mode fight. Quand je suis sur la piste, il n'y a plus de douleur ni de questions»

Peut-on faire plus simple? Une astuce géniale pour payer ses factures

Mathilde Gremaud: «Un jour férié en mon honneur? Je me sentirais bizarre»

Elle a dû renoncer à une épreuve à cause d'un logo sur son snowboard

Plus de «Sport»

Vaguement remise d'une contusion osseuses au plateau tibial, la Vaudoise a pris ses marques et rassuré. Départ des huitièmes de finales à 7 h.

Le Conseil fédéral a parlé: dès jeudi, fin du certificat et du masque, résumé

Les plus lus

Crève-coeur pour les Suisses, joie pour Noël

Loïc Meillard, bien placé après la première manche, et Daniel Yule, auteur d'une belle remontée, ont terminé cinquième et sixième, à respectivement 0''10 et 0''16 du podium. Victoire de Clément Noël.

Le slalom olympique a connu un dénouement rageant pour l'équipe de Suisse masculine. Loïc Meillard et Daniel Yule ont terminé 5e et 6e, échouant à respectivement 0''10 et 0''16 du podium.