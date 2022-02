Vidéo: watson

Jeux olympiques

Andri Ragettli n'a pas eu de médaille, pourtant il est hallucinant

S'il a terminé au pied du podium en slopestyle cette année aux Jeux olympiques, le skieur freestyle suisse Andri Ragettli pourra toujours compter sur ses followers, admiratifs, entre autres, de ses entraînements de parkour incroyables.

Andri Ragettli a juste raté le podium en slopestyle lors de ces JO de Pékin (4e). Le Grison avait pourtant terminé premier des qualifications.

Connu pour ses performances de ski acrobatique, le jeune homme de 23 ans, originaire de Flims, est aussi admiré pour ses entraînements, on ne peut plus créatifs. On en a profité pour faire un retour sur le meilleur de ces fameuses séances d’entraînement, tout simplement hallucinantes👇