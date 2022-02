Jake Chelios, à droite avec le maillot portant le numéro 7, est le fils de la légende de la NHL (la ligue de hockey nord-américaine) Chris Chelios. Aux JO de Pékin, il porte un «nom olympique» Jieke Kailaosi en jouant pour l'équipe chinoise de hockey sur glace. Image: sda

Jeux olympiques

Américain, grec et allemand, il joue pour l'équipe chinoise de hockey

Jake Chelios, le fils de la légende de la NHL (la ligue de hockey nord-américaine) Chris Chelios porte un «nom olympique», Jieke Kailaosi, aux JO de Pékin.

Ce mardi, à 8 heures du matin, heure locale, le Canada affronte la Chine. En hockey sur glace. Aux JO d'hiver de Pékin. L'équipe chinoise n'a pas vraiment sa place dans cette compétition. D'ailleurs, elle n'a été admise que parce qu'elle est l'équipe hôte. La fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a même envisagé de les renvoyer du tournoi, mais ça c'était avant que la Chine ne parvienne à convaincre tout le monde qu'elle avait constitué une équipe semi-compétitive en intégrant des joueurs d'autres pays, dont le Canada et les Etats-Unis.

Cela a nécessité une certaine créativité. La Charte olympique stipule que les athlètes doivent être «ressortissants» du pays qu'ils représentent, et il est assez courant qu'un pays importe un athlète en lui donnant une double nationalité.

Mais la Chine ne reconnaît pas la double nationalité. Ainsi, comme l'explique le Wall Street Journal, il semble que la Chine ait bénéficié d'une clause de la charte permettant au CIO d'accorder des exceptions à ses règles de nationalité.

Mais ce n'est que la moitié du problème. La direction mondiale du hockey sur glace exige qu'un athlète qui change de nationalité participe pendant au moins deux saisons aux «compétitions nationales» de son nouveau pays avant d'être autorisé à jouer pour ce pays.

La Chine n'a pas sa propre ligue professionnelle de hockey. Mais elle a une équipe dans la KHL, la ligue basée en Russie qui est sans doute la meilleure du monde en dehors de la NHL. La Chine a donc eu l'idée ingénieuse de recruter, à partir de 2019, des Nord-Américains pour jouer au Kunlun Red Star, étant entendu qu'ils pourraient porter les couleurs de la Chine aux Jeux olympiques de Pékin.

Un petit aperçu des joueurs de KHL aux JO de Pékin: Vidéo: YouTube/КХЛ

Certains de ces gars, comme l'ancien joueur de la NHL Brandon Yip, sont d'origine chinoise. D'autres ne le sont pas. C'est ainsi que vous obtenez quelqu'un comme Jake Chelios dans l'équipe de Chine de hockey sur glace. Il est américain et il est le fils d'un grand joueur de NHL, Chris Chelios.

D'ailleurs, Chelios senior décrit la famille comme «grecque de mon côté et écossaise, allemande et irlandaise du côté de ma femme». De plus, ne cherchez pas Jake Chelios sur la liste officielle des athlètes à Pékin. Pour ces Jeux olympiques, il s'est fait rebaptisé avec un nom à consonance un tout petit peu plus chinoise. Il se fait appeler «Jieke Kailiaosi». Que dire...