Jan Scherrer s'offre le bronze en half-pipe, devant Shaun White

Superbowl: verra-t-on un sein et 9 autres trucs fous sur lesquels parier

Le 56e édition du Superbowl devrait battre tous les records de paris sportifs. Au total, c'est plus de 7 milliards de francs qui seront misés. Et il est possible de parier sur tout et n'importe quoi. La preuve 👇.

Plus de 31 millions de personnes devraient parier lors du Superbowl 56, ce dimanche soir, selon l'American Gaming Association. D'après ESPN, le total des sommes mises en jeu devrait dépasser les sept milliards de francs. Il sera bien entendu possible de placer son argent sur le gagnant du match entre les Cincinnati Bengals et les Los Angeles Rams, mais aussi sur des événements plus inattendus: