Jeux olympiques

Loïc Meillard quatrième de la première manche

Le podium est à la portée du Valaisan dans le slalom olympique. Strolz est en tête devant deux Norvégiens. Deuxième manche à 6 h 45.

Team watson Suivez-moi

Le podium n'est pas loin pour Loïc Meillard dans le slalom des JO de Pékin. Le skieur d'Hérémence a signé le 4e temps de la première manche, dominée par l'Autrichien Johannes Strolz. Eliminé en combiné et en géant, Loïc Meillard a concédé 0''30 au champion olympique de combiné.

«Je n'avais pas forcément un bon sentiment sur les skis. Je suis surpris d'avoir perdu si peu» Loïc Meillard à la RTS

Les Norvégiens Henrik Kristoffersen et Sebastian Foss-Solevaag, respectivement 2e et 3e, pointent à 0''02 et 0''06 de Johannes Strolz. La lutte s'annonce donc extrêmement indécise dès 6 h 45 en deuxième manche. Pas moins de sept coureurs ont moins d'une demi-seconde sur Johannes Strolz.

La manche de Loïc Meillard 🎬 Vidéo: RTS

Mais Loïc Meillard est le seul Helvète à faire partie de cette meute de poursuivants. Vice-champion olympique en 2018 à PyeongChang et deuxième meilleur Suisse sur ce premier tracé, Ramon Zenhäusern a réussi le 11e temps, à 0''80 du leader provisoire. Daniel Yule (13e à 1''14) et Luca Aerni (19e à 1''71) sont condamnés, eux, à une deuxième manche canon pour s'approcher du podium.