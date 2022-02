Image: KEYSTONE

Jeux olympiques

Les Suisses terminent au pied du podium en slalom

Auteur d'une magnifique remontée dans la deuxième manche, Daniel Yule termine sixième, juste derrière Loïc Meillard, à respectivement 10 et 16 centièmes du podium. Victoire de Clément Noël.

Team watson Suivez-moi

Les slalomeurs helvétiques ont manqué de peu le podium dans le slalom des JO de Pékin, remporté par le Français Clément Noël. Loïc Meillard et Daniel Yule ont terminé 5e et 6e, échouant à respectivement 0''10 et 0''16 du podium.

Développements suivent...

Yule lucide sur sa performance «Sur le moment, ça fait un peu mal au bide. C'est surtout en première manche que je perds ces centièmes. Beijng ne se rappellera pas de moi mais moi, je me souviendrai de Beijing » Daniel Yule à la RTS

Pourtant, Meillard n'avait pas le feeling «Je n'avais pas forcément un bon sentiment sur les skis. Je suis surpris d'avoir perdu si peu» Loïc Meillard à la RTS après la première manche