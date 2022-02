Image: KEYSTONE

Jeux olympiques

Lara Gut-Behrami a désormais tout gagné, va-t-elle arrêter sa carrière?

La médaille d'or olympique, obtenue ce vendredi en Super-G, est la seule récompense qui manquait au formidable palmarès de la Tessinoise. Maintenant que tout est dans l'armoire à trophées, il n'est pas certain que Lara Gut-Behrami poursuive encore longtemps.

Classement général de la Coupe du monde, petit globe de cristal, titres de championne du monde et désormais médaille olympique: Lara Gut-Behrami est devenu ce vendredi, et à même pas 31 ans (elle les fêtera en avril), l'une des plus grandes et des plus complètes skieuses de son époque.

Revivez la course de la championne olympique 🥇 Vidéo: RTS

Peut-elle arrêter?

Maintenant qu'elle a tout gagné, Lara Gut-Behrami pourrait envisager de ranger ses skis à la fin de la saison. Une hypothèse que n'écarte pas le consultant de la RTS Patrice Morisod:

«Je pense qu'avec Lara tout est possible. Je la connais bien. Elle n'est plus toute jeune, elle est mariée, elle a sûrement envie de fonder une famille. Je ne serais pas étonnée qu'elle arrête. Mais je ne serais pas non plus étonnée de la voir encore skier trois-quatre ans, si elle arrive à gérer sa vie à la fois familiale et sportive.»

