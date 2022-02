Elle a dû renoncer à une épreuve à cause d'un logo sur son snowboard

«Pour tous ceux qui se posent la question, la nuit avant le Big air, le CIO m'a dit qu'ils n'approuvaient plus ma planche même (si) ils l'ont approuvée pour le Slopestyle ... Ils m'ont dit que je serais disqualifié si je ne recouvrais pas le logo et m'ont obligé à dessiner sur la base de ma planche. Quoi qu'il en soit, je me suis laissée tomber dans le saut pour voir comment le coccyx se sentait après avoir pris un slam (un plateau) l'autre jour à l'entraînement et après que ma base ait été modifiée. Je n'avais aucune vitesse pour le saut et je n'ai pas été capable de le franchir plusieurs fois. Je me sentais juste épuisé physiquement et mentalement par cette distraction et le slam que j'ai pris. J'étais super excitée par mon résultat en Slopestyle, mon épreuve principale, et j'ai décidé de ne pas risquer de me blesser davantage, même si cela ne semblait pas être la priorité absolue du CIO.»