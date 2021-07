Sport

Les stars du tennis boudent-elles les Jeux olympiques?



Les stars du tennis boudent-elles les JO?

Le forfait de Roger Federer aux Jeux olympiques est venu s'ajouter à une longue liste de désistements. Leur justification n'est pas toujours claire.

L'annonce a déçu beaucoup de fans de tennis mardi soir: Roger Federer a renoncé à participer au tournoi olympique de Tokyo (24 au 30 juillet). Le Bâlois a invoqué une rechute de sa blessure au genou survenue à Wimbledon.

Avant lui, de nombreux joueurs (et joueuses) se sont aussi désistés. Sans vraiment expliciter la raison de leur non-participation. Ou en l'argumentant avec des pépins de santé, qui n'empêchent pourtant pas un retour sur les courts rapidement après les JO. Sans remettre en question la véracité des infos qu'ils délivrent, on peut se demander si les joueurs de premier plan accordent vraiment de l'importance au tournoi olympique, perturbé cette année par le Covid-19.

Serena Williams a été la plus évasive parmi ceux qui n'iront pas à Tokyo:

«Il y a de nombreuses raisons qui m'ont conduite à prendre ma décision sur les Jeux olympiques. Je ne veux pas en parler aujourd'hui. Peut-être une autre fois. Désolée»

L'Américaine n'a pas exprimé de regrets par rapport à son absence à Tokyo. «Je n'y ai pas pensé. Par le passé, j'ai vécu des moments extraordinaires aux JO. Mais je n'y ai vraiment pas pensé et je vais continuer à ne pas y penser», a-t-elle lâché laconiquement.

Des tournois qui passent avant

Rafael Nadal s'est, lui, exprimé sur les réseaux sociaux pour annoncer et justifier sa non-participation à Wimbledon et aux Jeux olympiques, en suggérant un allègement de son calendrier pour se préserver. «L'objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux, c'est-à-dire jouer au plus haut niveau, a écrit l'Espagnol. Les Jeux olympiques ont beaucoup compté dans ma carrière et ont toujours été une priorité en tant qu'athlète.»

Nadal a pourtant programmé son retour au tournoi de Washington (ATP 500) le 2 août, seulement trois jours après la fin du tournoi olympique...

Dominic Thiem ne sera pas non plus de la partie à Toyko. Lui aussi a pris la parole sur ses comptes de plateformes numériques. Comme Rafael Nadal, l'Autrichien a eu la courtoisie d'exprimer des regrets liés à son absence, en affirmant que «prendre part aux Jeux et représenter son pays est un immense honneur qui a rendu la décision encore plus dure à prendre.»

Mais la lecture entre les lignes permet de comprendre facilement que le tournoi olympique n'était pas une priorité cette année pour l'actuel numéro 6 mondial. Il écrivait il y a un mois: «Mon objectif est de continuer dans les prochaines semaines, faire de mon mieux à Wimbledon, puis retourner à l'entraînement pour défendre mon titre, je l'espère, à l'US Open.» En zappant donc, entre deux, les JO.

Situation sanitaire difficile

La Canadienne Bianca Andreescu (lauréate de l'US Open 2019) a, elle, évoqué laconiquement des «défis auxquels (nous) sommes confrontés en ce qui concerne la pandémie» pour ne pas se rendre à Tokyo.

Son compatriote Denis Shapovalov justifie lui aussi son retrait à cause de la situation sanitaire, mais de manière assez implicite:

«Représenter le Canada, c'est tout pour moi, mais en raison de la situation actuelle, mon équipe et moi avons décidé que c'était la meilleure décision à prendre pour la sécurité de tous»

Pas de public, pas de fun

Nick Kyrgios, avec son franc-parler habituel, fait partie des rares vedettes de la balle jaune à avoir donné une raison précise sur les réseaux sociaux pour expliquer son retrait. Et elle ne nous étonne pas, connaissant l'Australien:

«Salut les gars, je voulais vous annoncer que j'ai décidé de ne pas participer aux Jeux de Tokyo. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère. J'ai toujours rêvé de représenter l'Australie aux Jeux et peut-être que je n'aurai plus jamais cette chance. Mais je me connais. L'idée de jouer dans un stade vide, ce n'est pas pour moi. Et ça ne l'a jamais été.»

De son côté, Novak Djokovic a annoncé, juste après son sacre à Wimbledon dimanche, hésiter encore à se rendre au Japon. Son retrait pourrait offrir une belle opportunité à des joueurs comme Daniil Medvedev (numéro deux mondial), Stefanos Tsitsipas (n° 4) ou encore Matteo Berrettini (n° 8) d'être sacré champion olympique.

