Le monde du sport s'approprie les codes de GTA

La bande-annonce du prochain «Grand Theft Auto» était attendue et elle n'a pas manqué de faire réagir, jusque dans l'univers du sport.

La toute première bande-annonce du jeu GTA VI a été dévoilée mardi par son éditeur Rockstar Games - quelques heures avant l'horaire initialement prévu, après que le trailer a fuité.

Les premières images ont fait sensation et le monde du sport s'est empressé de surfer sur la vague médiatique. Clubs, ligues, diffuseurs...: de nombreux acteurs ont communiqué sur les réseaux sociaux, en reprenant les codes de GTA ou en s'inspirant de la célèbre jaquette du jeu. Après tout, ceux qui aiment le sport et jouent à FC24 ou NBA 2K sont aussi, souvent, les mêmes qui se divertissent sur les titres Grand Theft Auto.

Juventus

image: @juventus

«Welcome to Juve City», légendait le club piémontais sur sa page Instagram, après la sortie de la bande-annonce de GTA. Sur cette image, Vlahovic (pilote) et Chiesa font du jet-ski sur le Pô traversant la ville de Turin.

Toulouse

En France, le service comm' du Toulouse FC a bonne réputation. Le club est habitué à faire le buzz sur les réseaux sociaux, grâce à des campagnes toujours très réussies et une bonne pointe d'humour. Cette façon d'annoncer les derniers matchs de l'année du Téfécé vient confirmer ça.

Ligue 1

image: @ligue1ubereats

Voici à quoi ressemblerait Kylian Mbappé s'il figurait dans le nouvel opus de GTA, selon les comptes officiels de la Ligue 1 Uber Eats.

Bundesliga

image: @bundesliga

La ligue allemande a eu la même idée, présentant ses meilleurs joueurs en mode Vice City. Ici, l'inévitable Harry Kane du Bayern Munich.

image: @bundesliga

Et là, Xabi Alonso, qui éblouit toute l'Allemagne depuis qu'il entraîne le Bayer Leverkusen, leader de Bundesliga.

Giro d'Italia

Il n'y a pas que le foot qui a surfé sur la bande-annonce de GTA. Dans le milieu du vélo, les organisateurs du Giro ont fait de même, s'amusant à représenter les principaux acteurs de la dernière édition, Roglic - Pinot - Cavendish, selon la charte graphique du jeu.

Fox

Fox, qui détient les droits de la NFL aux Etats-Unis, a revisité la jaquette du jeu avec certains des meilleurs éléments de la ligue.

RedBull Racing

L'écurie de Max Verstappen et Scheco Perez a répondu de manière encore plus originale, allant jusqu'à créer une vidéo. Dans «Grand Prix Auto - Miami», la mission proposée est simple: se rendre le plus rapidement possible au circuit pour une séance d'entraînement. Le vol de la voiture de police se fait heureusement sans violence.

Enfin, sur les réseaux sociaux, les amateurs du jeu et de sport ont rappelé qu'à chaque fois qu'un GTA apparaissait, Manchester United devenait champion en Angleterre. Pour rappel, la sortie officielle de GTA VI est prévue pour 2025...