Pour la première fois, des équipes de clubs féminins peuvent également être sélectionnées. image: ea sports

«FIFA 23» sort aujourd'hui: 5 nouveautés à connaître

La longue attente est désormais terminée: FIFA 23 est disponible dès ce vendredi et avec, quelques changements. Combien coûte-t-il, où peut-il être acheté et quelles sont ces nouveautés? Résumé.

Jannik Sauer / watson.de

De nombreux fans de football l'ont attendu avec impatience, ce vendredi 30 septembre, sort l'un des jeux les plus populaires, FIFA 23. Il s'agit du 30e volet de la célèbre série de jeux vidéo de football – et du dernier à porter ce nom. En effet, le fabricant Electronic Arts et la Fédération internationale de football association (FIFA) étant en désaccord, «FIFA» s'appellera «EA Sports FC» dès 2024.

Pour beaucoup, cela équivaut à la fin d'une époque. Mais si le nom va changer, la ferveur et l'impatience des fans à l'approche de la sortie annuelle du jeu vont, elles, sans doute rester. Pour tout savoir sur la nouvelle édition du jeu vidéo, c'est par ici 👇

Combien coûte «FIFA 23» et sur quels supports est-il disponible?

Pour jouer à «FIFA 23», il faudra débourser entre 60 et 75 francs environ. Le jeu est disponible dans tous les magasins d'électroniques tels que Mediamarkt, Fnac ou encore melectronics.

Le jeu vidéo de football peut être joué sur ordinateur, mais aussi sur toutes les consoles de jeu courantes, c'est-à-dire:

La PlayStation 4.

La PlayStation 5.

La Xbox One.

La Xbox Series X.

La date de sortie officielle est le 30 septembre. Cependant, ceux qui ont acheté l'édition Champions ou qui possèdent l'EA Play ont pu commencer trois jours plus tôt.

Quelles sont les nouveautés de «FIFA 23»?

Comme chaque année, EA promet pour son nouvel opus «le gameplay le plus réaliste de tous les temps». Cela est rendu possible par la nouvelle technologie HyperMotion 2 qui, grâce à de nouvelles animations, reproduit les mouvements des footballeurs de la manière la plus réaliste possible.

EA s'est également penché sur les bases, et a revu les mécanismes de tirs, de passes et de dribbles. De plus, de nouveaux standards, tacles et tirs puissants devraient élargir le répertoire des joueurs.

Une autre nouveauté concerne le mode de jeu le plus populaire, «Ultimate Team». Il permet aux joueurs de créer des équipes imaginaires et de s'affronter en ligne. Avec le nouveau mode «FUT Moments», il est désormais possible de rejouer certaines situations et d'obtenir des récompenses. Il s'agit par exemple de renverser un score dans les dernières minutes de jeu ou de marquer avec le gardien de but.

Dans «FIFA 23», les footballeurs peuvent également être utilisés à leur poste secondaire. Par exemple, João Cancelo de Manchester City peut jouer à la fois comme latéral gauche et latéral droit. Ce qui fera certainement plaisir à beaucoup.

Grâce à la nouvelle fonction «Crossplay», il est possible, pour la première fois, d'affronter quelqu'un qui joue sur une console d'une autre marque. C'est-à-dire, qu'il est donc enfin possible de jouer entre joueurs de PlayStation et Xbox, une aubaine.

EA mise sur plus de football féminin

Pour la première fois dans «FIFA 23», il y aura aussi des équipes de club féminines. Dans les jeux précédents, les joueuses n'étaient jouables qu'en tant qu'équipes nationales. Dans le jeu, on trouvera désormais 24 équipes féminines d'Angleterre et de France.

Autre première: cette année, c'est une femme qui fait la couverture du jeu, Sam Kerr de Chelsea Londres. Mais il existe aussi une version avec Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, qui figurait déjà sur la couverture des deux précédentes éditions du jeu.

Qui sont les meilleurs joueurs du jeu?

La période pendant laquelle Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo avaient le meilleur score dans «FIFA» est définitivement terminée avec ce nouveau volet. Cinq joueurs se partagent désormais la première place:

Robert Lewandowski.

Kylian Mbappé.

Karim Benzema.

Kevin de Bruyne.

Lionel Messi.

Ces derniers ont tous une valeur de 91. Cristiano Ronaldo, lui, se situe juste derrière avec une valeur de 90.

Chez les femmes, c'est l'Espagnole Alexia Putellas qui est en tête avec 92, suivie de Sam Kerr de Chelsea FC et des joueuses de Lyon, Wendie Renard et Ada Hegerberg avec 91 points chacune.

Quel est l'accueil réservé à «FIFA 23»?

La majorité des tests publiés jusqu'à présent concluent que le jeu a fière allure et est à la hauteur des attentes du public. Dans son analyse, le portail Gamestar parle du «plus beau jeu de football sur PC». PC Games fait également l'éloge de l'aspect visuel et écrit que «même les brins d'herbe sur la pelouse virtuelle ont reçu une cure de beauté».

Toutefois, un point critiqué depuis des années dans la série de jeu vidéo n'a pas été corrigé cette année. EA met traditionnellement beaucoup de force dans l'innovation du mode «Ultimate Team», mais néglige ainsi d'autres modes, déplorent les joueurs. Le mode carrière est cette année encore un «échec complet», écrit PC Games.

Parallèlement, de nombreuses critiques soulignent que, malgré les nombreuses adaptations utiles, il ne faut pas s'attendre à des nouveautés révolutionnaires.

Le portail sportif spox écrit quant à lui qu'«il ne faut pas s'attendre à une grande révolution dans le jeu FIFA, les progrès réalisés ces dernières années ont été trop faibles pour cela». Mais Gamestar conclut que «ceux qui achètent le jeu chaque année seront certainement heureux avec le nouveau volet».

Traduit et adapté de l'allemand par sia