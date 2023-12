JO de Paris

Cet humoriste raconte ce qui attend les touristes aux JO de Paris

Hugues Lavigne, actuellement sur scène pour son spectacle Hyperactif, est très présent sur les réseaux. Sa dernière vidéo au sujet des Jeux olympiques de Paris 2024 est un régal.

Team watson

Il est l’une des figures montantes de la scène humoristique française. Hugues Lavigne, qui présentait son spectacle Hyperactif en octobre dernier au Village Comedy Club à Genève, profite de son temps libre entre deux dates pour faire la promotion de sa tournée, par le biais de vidéos humoristiques postées sur les réseaux sociaux. Après tout, c'est grâce à celles-ci qu'il s'est fait connaître en 2020 lors du confinement.

Parmi ses sujets de prédilection: le sport. En 2020, l'affiche de son premier spectacle Tour de France de la Chocolatine (réd: il est Toulousain) ressemblait à s'y méprendre à la carte de la Grande Boucle. Depuis le début d'année, Hugues Lavigne s'est exprimé sur l'affaire Noël Le Graët, la Coupe du monde de rugby, le sac à dos Basic-Fit ou encore les magasins Decathlon. Sa dernière vidéo, dans laquelle il incarne un Anglais venu à Paris pour les Jeux, est une pépite.

Dès les premières secondes, le pauvre «touriste» se fait bousculer par un Parisien aigri, qui s'en «bat les c*** du bobsleigh». Dédicace à la candidature des Alpes françaises, retenue par le CIO pour les Jeux d'hiver de 2030. L'humoriste se moque ensuite du prix du ticket de métro, qui sera quasi doublé pendant la compétition, comme annoncé la semaine dernière par la Présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.

La célèbre amabilité des Parisiens est également mise en avant, et ce, plus d'une fois. Hugues Lavigne s'attache aussi à dénoncer le réseau de transports en commun, l'insalubrité et les vols à la tire. C'est d'ailleurs au moment où il se fait arracher son smartphone que la vidéo prend fin, car sans caméra, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément.

La vidéo en question! Vidéo: twitter

Les commentaires des internautes valent évidemment leur pesant d'or. Certains se demandent presque s'il ne s'agit pas là d'un vrai reportage, en immersion dans la vie parisienne, tellement il se rapproche de la réalité.

Dans sa vidéo, le natif de Toulouse cible également la Seine pour la pureté de son eau. D'ailleurs, en mars dernier, il avait déjà dédié une pastille au fleuve traversant la ville lumière, imitant un nageur olympique rebroussant chemin devant toutes les ordures repêchées.

D'ici la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain, nul doute que Paris inspirera encore l'humoriste. Touristes, nageurs et triathlètes devraient, eux, apprécier leur séjour dans la capitale française.