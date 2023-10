JO de Paris

La trouvaille de la France pour surveiller ses chevaux aux JO 2024

L'équipe de France d'équitation a installé des caméras dans les box des chevaux engagés à Paris l'an prochain. Le but: surveiller leur santé en temps réel.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

«On a eu des déboires sur les dernières éditions, notamment à Tokyo, où un cheval a fait des coliques en pleine nuit. C’est un état d’anxiété et de stress et on se dit que, plus on est prévenu tôt, plus on peut intervenir.» En quelques mots, la directrice technique de la Fédération française d'équitation a expliqué à France 3 pourquoi elle a choisi de surveiller de plus près les chevaux qui participeront aux Jeux olympiques de Paris 2024 dans le camp tricolore.

Les bêtes seront même sous observation constante, 24h sur 24, grâce à des caméras dites «intelligentes» placées dans leur box et équipées de capteurs.

Ces caméras:

Grâce à l'application à laquelle les boîtiers sont reliés, «le propriétaire peut savoir à quelle heure les chevaux se couchent, s'ils ont des coliques, la température de la pièce, leur niveau d'activité et l'heure à laquelle ils se lèvent», dresse le site Insidethegames.

Les infos en temps réel:

Fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D et équipées d'une carte électronique, ces caméras «Coho» (pour «connected horse») ont été mises au point par une société française.

Celle-ci «s’appuie sur une base de données de plus de deux millions de photos pour analyser le comportement des chevaux», relève France 3, citant le fondateur et président de Coho Sébastien Dubois:

«Le principe, c'est que l’on part d’une énorme base de données de photos de chevaux, et de cette base, on va aller chercher des cas particuliers de photos de cheval dans son box, quand il est debout, couché, couché ventral, et ça va permettre d’entraîner notre intelligence artificielle à reconnaitre ces différents cas pour pouvoir les classer ensuite.»

Les épreuves olympiques d'équitation (dressage, concours complet et saut d'obstacles) se dérouleront du 27 juillet au 6 août 2024 au château de Versailles.