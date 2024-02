Le destin de cette escrimeuse a basculé en quelques heures

Jeudi soir, Ysaora Thibus racontait avec beaucoup d'émotion ses rêves de médaille olympique sur le plateau de France 3. Vendredi matin, elle était contrôlée positive et suspendue provisoirement.

Le destin d'un sportif de haut niveau est un peu plus fragile que les autres, et c'est parfois lorsque le champion est au seuil d'un exploit que tout bascule. Parce qu'il a manqué de réussite, qu'il a commis une faute technique ou un mauvais geste, qu'il a contracté une blessure ou, comme c'est le cas d'Ysaora Thibus, qu'il a subi un contrôle antidopage positif.

L'annonce a été faite vendredi matin, si bien que le public a pu mesurer tout ce qui avait changé pour l'escrimeuse en quelques heures car la veille au soir, la Guadeloupéenne de 32 ans était présente en direct, heureuse et ambitieuse, sur le plateau de «Tout le sport». Le premier reportage de l'émission concernait les médailles olympiques et forcément, la championne du monde de fleuret avait les yeux qui brillaient en plateau:

«Maintenant, quand je vais rêver des JO, j'aurai une image concrète de la médaille et je pourrai me représenter ce que je veux vraiment»

Son intervention sur France 3

Ysaora Thibus avait découvert les récompenses un peu avant l'émission, lors d'une cérémonie planifiée par le comité organisateur des Jeux. «J'ai failli ne pas y aller, un peu parce que j'étais superstitieuse. Après, je me suis dit que je voulais voir la médaille et c'était un beau moment. Mais j'attends de faire mes preuves et de la mériter, de l'avoir autour du cou.»

Ysaora Thibus pourra-t-elle se battre pour un podium olympique? Depuis vendredi matin, ce n'est plus sûr du tout. Car quelques heures après son apparition sur la chaîne publique, elle a été suspendue, à titre provisoire et avec effet immédiat, par la Fédération française d’escrime. L’instance a expliqué dans un communiqué avoir été informée par l’Agence de contrôles internationale que la tireuse avait «fait l’objet le 14 janvier (…) d’un contrôle ayant produit un résultat d’analyse anormal».

L’échantillon de la fleurettiste tricolore présente des traces d'ostarine. Il s'agit d'un produit interdit par l’Agence mondiale antidopage depuis 2008 et destiné à la base à accroître la masse musculaire des personnes âgées ou fragiles.

Dans un communiqué personnel, Ysaora Thibus, citée par l'AFP, «nie avec la plus grande fermeté s'être administrée la moindre substance dopante». «Avec l’aide de mes conseils et d’experts, nous allons analyser et chercher à comprendre ce résultat incompréhensible, s’il était confirmé.»

«Les Jeux olympiques de Paris constituent le rêve de ma vie de femme et d’athlète. Chacun comprendra que cette information a d’abord créé chez moi et tous ceux qui veillent à ma préparation un effet de sidération, a ajouté la championne. Passée cette première touche, j’entame un assaut qui vise à prouver aujourd’hui mon innocence pour me permettre demain de tirer dans ce qui sera le plus beau tournoi de ma carrière.»

Les Jeux olympiques débutent dans 167 jours. Pour Ysaora Thibus, le compte à rebours a commencé.