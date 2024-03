«C'est parti d’un jeu de mots, on voulait remettre de l’engouement et du fun autour des J.O. Sans avoir la licence pour faire des choses officielles avec les Jeux olympiques, on a quand même voulu rebondir. L’idée, c'était de créer une pièce collector»

Komlavi Dadzie pour France 3 Centre-Val de Loire