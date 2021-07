Sport

Konnichi'watson

JO de Tokyo: Andy Murray déclare forfait pour le tournoi de simple



Image: keystone

Andy Murray ne remportera pas une troisième fois les Jeux olympiques

Gêné à une cuisse, le tennisman britannique a déclaré forfait pour le tournoi de simple, à quelques heures de son premier match. Il continue de s'aligner sur le double.

Andy Murray déclare forfait

Sacré à Londres (2012) et Rio (2016), le Britannique Andy Murray ne remportera pas une troisième fois de suite les Jeux olympiques. Il a déclaré forfait pour le tournoi de simple dimanche matin, quelques heures avant son premier tour contre le Canadien Félix Auger-Aliassime. Le vainqueur de Wimbledon 2013 et 2016 ressent une gêne à la cuisse droite.

«Je suis très déçu de devoir renoncer, mais l'encadrement médical m'a déconseillé de participer à deux tournois. J'ai donc pris la décision difficile de me retirer du tableau de simple et de me concentrer sur le double avec Joe (Salisbury)»

La paire britannique jouera lundi son deuxième tour contre le duo allemand composé de Kevin Krawietz et de Tim Puetz.

image: keystone

Bryson DeChambeau aussi

Le golfeur américain, vainqueur de l'US Open 2020, ne pourra pas défendre ses chances à Tokyo. La raison? Il a été testé positif au Covid-19.

Image: keystone

Il est le première athlète de renommée mondiale à devoir renoncer aux JO pour avoir contracté le coronavirus. Du coup, DeChambeau, sixième mondial, est remplacé dans l'équipe des Etats-Unis par Patrick Reed, déjà présent à Rio en 2016.

Grosse surprise en tennis

La numéro un mondiale Ashleigh Barty a perdu dimanche matin au premier tour du tableau féminin. La récente vainqueure de Wimbledon a subi la loi de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 48e mondiale, en deux manches 6-4 6-3.

keystone

Ashleigh Barty était pourtant la favorite pour le titre olympique.

Fabienne Kocher à une victoire d'une médaille

La Zurichoise a passé les trois premiers tour du tournoi olympique de judo des moins de 52 kg. Et pas de n'importe quelle manière: elle a d'abord sorti l'Espagnole Ana Perez Box, vice-championne du monde 2021.

Fabienne Kocher a ensuite dominé la Mongole Sosorbaram Lkhagvasuren. La judoka de 28 ans a finalement pris le dessus sur la Hongroise Reka Pupp, qu'elle a réussi à immobiliser. Du coup, la Zurichoise s'est qualifiée pour les demi-finales.

image: keystone

Dans le dernier carré, la médaillée de bronze des Mondiaux 2021 en découdra avec la championne d'Europe en titre, la Française Amandine Buchard (26 ans). Si elle l'emporte, Fabienne Kocher sera déjà assurée de gagner la médaille d'argent.

Déception pour Heidi Diethelm Gerber

En tir, la Thurgovienne a échoué dimanche matin en qualification de l'épreuve de pistolet à 10 mètres. La Suissesse de 52 ans n'a pris que le 28e rang, sur 53 participantes. Les huit premières se sont qualifiées pour la finale.

Pour rappel, Heidi Diethelm Gerber avait remporté le bronze à Rio au pistolet sportif à 25 mètres. Elle disputera l'ultime compétition de sa carrière jeudi et vendredi prochains à Rio.

La sensation Ahmed Hafnaoui

Le Tunisien de 18 ans a créé une énorme surprise en natation dimanche. Seulement huitième des séries éliminatoires, il est devenu champion olympique du 400 mètres nage libre. Il est devenu le deuxième nageur de son pays à décrocher l'or dans des JO après Oussama Mellouli (2008 et 2012). Hafnaoui s'est imposé grâce à une dernière traversée de feu. Il a du même coup amélioré son propre record – qui datait de 2018 – de plus d'une seconde.

L'Américain Chase Kalisz a pour sa part cueilli le titre sur 400 m 4 nages. Dans cette même épreuve, c'est la Japonaise Yui Ohashi qui a été sacrée chez les dames.

Et un premier record du monde est tombé dimanche dans ces JO. Il est l'oeuvre du relais australien féminin du 4x100 m libre. Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon et Cate Campbell ont remporté l'or et ont permis à l'Australie de conserver le titre conquis en 2016 à Rio.

Les Suissesses en demi-finales des épreuves d'aviron

La Zurichoise Jeannine Gmelin, médaillée de bronze des récents championnats d'Europe, disputera les demi-finales du skiff. Dimanche matin, elle a pris la 2e place du quatrième quart de finale alors que les trois premières décrochaient leur qualification.

Image: KEYSTONE

Le deux de couple poids léger composé de Frédérique Rol et Patricia Merz disputera également les demi-finales. La Vaudoise et la Zougoise ont parfaitement maîtrisé leur sujet en repêchage, remportant leur série face à l'embarcation russe.

