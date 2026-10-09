«RF» en août dernier aux Etats-Unis. image: keystone

Lettre ouverte

Cher Roger Federer, ne faites pas cette erreur!

Le Bâlois ne sera pas présent pour le tout dernier tournoi de Stan Wawrinka en Suisse. Notre journaliste lui lance un appel pour qu’il revoie ses plans et rende hommage à un compagnon de longue date.

Simon HÄring / CH media

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Cher Roger Federer,

Ces derniers jours, la presse s’est fait l’écho de votre installation dans votre luxueuse villa, dans la baie de Kempraten, à Rapperswil-Jona. De là, il faut environ 1h30 pour rejoindre Bâle en voiture, où Stan Wawrinka disputera, à la fin du mois, son dernier tournoi sur le sol suisse. Pourtant, vous ne serez visiblement pas présent.

Avec Wawrinka, vous avez partagé des moments qui vous lieront à jamais: le titre olympique en double à Pékin en 2008, puis la victoire en Coupe Davis à Lille en 2014, au terme de journées mouvementées, entre l’affaire du «Cry Baby» et votre blessure au dos.

Vous vous êtes affrontés à 26 reprises, et c’est généralement vous qui avez eu le dernier mot (23 victoires à 3). Ces duels ont souvent eu lieu sur les plus grandes scènes du tennis mondial, à Melbourne, Paris, Londres et New York. Ensemble, vous avez marqué l’histoire du tennis suisse. Cette époque dorée touche désormais à sa fin.

Une simple présence suffit

Quatre ans après vous, c’est au tour de Wawrinka de raccrocher sa raquette. Fin octobre, il disputera à Bâle son dernier tournoi sur le territoire helvétique. Précisément là où votre histoire a commencé. Là où, enfant, vous étiez ramasseur de balles, où vous avez ensuite triomphé à dix reprises et où vous détenez encore aujourd’hui le record de victoires.

Bien sûr, il existe des raisons de ne pas venir. Ces derniers temps, il semble y avoir eu quelques désaccords entre vous et les organisateurs. Vous n'êtes pas non plus retourné aux Swiss Indoors depuis votre dernier titre, en 2019. Alors, forcément, votre venue attirerait l’attention, au point, peut-être, de voler la vedette à Wawrinka.

La dernière confrontation entre Federer et Wawrinka remonte à Roland-Garros 2019. Ils auraient dû se retrouver la même année à Bâle, mais «Stan the Man» avait déclaré forfait. Image: www.imago-images.de

Mais cet argument sous-estime la capacité du public à faire la part des choses et à savoir qui il vient célébrer. Vous n’auriez pas besoin de prononcer un discours, de faire un tour d’honneur ni de remettre un trophée. Vous pourriez simplement vous asseoir dans les tribunes. Tel un compagnon de route venu assister aux derniers pas en Suisse d’un autre vieux briscard, à l’image de ce que vous aviez fait en 2017, lorsque Marco Chiudinelli avait mis un terme à sa carrière lors de ce même tournoi.

Genève n’est qu'une mise en scène

Oui, en décembre, vous participerez aux adieux de Stan Wawrinka à Genève. Mais ce sera une exhibition, une mise en scène, une fête placée sous le signe de la nostalgie. Bâle, c’est autre chose. Là-bas, il sera encore question de points et de victoires. De ce qui vous a portés tout au long de vos carrières respectives.

Allez, Roger Federer, faites un effort. Venez à Bâle. Pas pour les Swiss Indoors. Pas pour le directeur du tournoi, Roger Brennwald. Mais simplement pour Stan Wawrinka et le tennis suisse. Et pour rendre cette soirée encore un peu plus spéciale.