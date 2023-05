Antonio Rüdiger (à gauche, Real Madrid) charge Erling Haaland (Manchester City). Image: EPA EFE

Comment Rüdiger a pourri la vie de Haaland

Sa mission était claire: neutraliser Erling Haaland. Antonio Rüdiger l'a prise très à coeur et a réalisé une performance défensive certes moche, mais prodigieusement efficace.

Le titre de So Foot dit tout: «Dur sur le surhomme.» Si Erling Haaland est passé inaperçu au Santiago Bernadeu, il le doit à celui qui lui a cassé les pieds et les oreilles pendant toute la soirée: Antonio Rüdiger, le défenseur allemand du Real Madrid.

La demie-finale aller de la Ligue des champions entre le Real et Manchester City n'a pas donné de vainqueur (1-1) mais «le duel dans le duel» entre Haaland et Rüdiger, entre «Le Cyborg» et le charmeur de serpent commis à sa surveillance, fut en soi une forme de domination constante. Morceaux choisis:

«Il devait être l’anti-héros de ce match que l’on disait réservé aux esthètes», rappelle So Foot. Mais Rüdiger, sorti du banc après la blessure de Militao, a donné à cette soirée une ambiance plus collé-serré: Haaland n'a tripoté que 21 ballons et toujours avec le souffle de «Rudy» sur sa nuque. Admiratif et classe, le Norvégien a rendu hommage à son bourreau par un sourire complice. Rarement on l'avait autant mis au supplice.

La «performance» de Rüdiger a impressionné toute l'Europe. Elle l'a aussi beaucoup amusée.

Débarqué de Chelsea gratuitement, Rüdiger n'a pas un profil de chouchou. Il est un joueur de sacrifice, en mode baston, avec une démarche de loubard. Assigné au marquage individuel de Haaland, il a anticipé, rudoyé, intercepté, avec un grand sens du devoir et du timing. Il a transmis son énergie à la foule en l'haranguant et à ses coéquipiers en leur tapant dans la main après chaque intervention musclée. Ce n'est pas de l'art mais c'est aussi du football.

«Alaba et Rüdiger étaient tellement serrés sur Erling que ce n'était pas facile du tout de trouver les espaces», a reconnu Pep Guardiola. «Rüdiger a fait un match fantastique», a approuvé Carlo Ancelotti. Revanche mercredi 17 mai à Manchester.