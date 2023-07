Keystone

Miami a fait de Lionel Messi un autre homme

L'Argentin n'était pas heureux à Paris. Il a retrouvé le sourire à l'Inter Miami, où tout est mis en œuvre pour le faire briller et lui rendre la vie heureuse.

Des annonces en espagnol, des stars qui se massent pour le prendre en photo, les petits fours et le champagne à la main. C'est dans ce contexte que Kim Kardashian, LeBron James et tout le gratin sont venus garnir les gradins du Drive Pink Stadium lors du premier match de la star, avant qu'un nouveau défilé de vedettes, Camila Cabello, Diddy et DJ Khaled en tête, ne prenne le relais le soir suivant. C'est bien simple: Lionel Messi a mis Miami à ses pieds et provoqué tant de ferveur que le stock complet de maillots floqués du numéro 10 a été écoulé en à peine dix jours.

Dans les traces de Maradona, la figure christique à Naples, un Dieu pour l'Argentine, Lionel Messi est désormais considéré comme le messie de Miami. Tout le monde se déplace pour l'Argentin, pour ses pieds magiques, pour sa vista. Loin de la Seine, la «Pulga» voit la vie en rose sur les bords de l'Atlantique, où il évolue devant un public qui n'a d'yeux que pour lui. Son compatriote, grand ami et coach de l'Inter Miami, Tata Martino, a confirmé ce sentiment:

«Il s'est libéré d'un poids énorme avec la sélection argentine. Cela se voit dans tout, dans sa vie quotidienne, dans ses déclarations, dans sa façon d'aborder les matchs»

Son départ sous le soleil de Miami lui permet surtout de retrouver la place qui était la sienne à Barcelone: il est LA superstar de l'équipe. Plus de Kylian Mbappé sous le radar, à la place une foule de spectateurs qui se déplace rien que pour lui, si bien que des centaines de fans ont déserté les tribunes après le remplacement de Messi à la 78e lors de sa deuxième apparition face a Atlanta.

Il est la figure de proue, l'homme qui attire tous les projecteurs. Apple, diffuseur officiel du championnat, fonde sa campagne exclusivement sur lui, l'affiche à tire-larigot pour doper son projet XXL pour la Major Soccer League (MLS). Et tout en haut, ça se frotte les mains et ça opine du bonnet.

Ce grand sourire affiché par l'ancienne idole de Barcelone est aussi visible sur sa fiche de stats. Un somptueux coup-franc lors du premier match, un doublé au second: ses deux apparitions en League Cup (qui rassemble des équipes américaines et mexicaines) sont flamboyantes - même si les défenses paraissent fragiles de ce côté de l'Atlantique.

Avec un stade acquis à sa cause et aucun joueur pour lui faire de l'ombre - coucou Kylian -, le septuple Ballon d'or est comme un poisson dans l'eau. Tout le projet sportif est centré sur lui, mieux, la ligue entière. A cela, ajoutez des joueurs engagés pour le propulser un peu plus dans la lumière. Sergio Busquets est déjà aligné, Jordi Alba s'apprête à enfiler le maillot rose, alors que Luis Suarez - qui était prêt à payer son club actuel du Grêmio pour rejoindre Messi aux Etats-Unis - et Angel Di Maria - parti au Benfica - ont été approchés pour rejoindre la bande de vieux copains.

Une tiers de la population argentine en Floride

Cet alignement des planètes a été rendue possible par David Beckham. L'Anglais, conscient de l'importance de l'environnement pour un joueur de cette trempe, a constitué un nid douillet, qui a transformé Léo Messi en joueur enthousiaste.

Interrogé dans El Pais, l'autre co-propriétaire du club, Jorge Mas, a expliqué que David Beckham a parlé à Léo, «mais uniquement sur des sujets footballistiques, parce qu’il jouait encore au PSG. Il ne voulait pas qu’il ressente de pression.»

Une drague rondement menée, simple, efficace, surtout que Miami a besoin de Messi (et vice-versa). Interrogé par Bloomberg Linea, Juan Manuel Dominguez, conseiller pour l'Inter Miami, a déclaré que l'arrivée de l'attaquant au club «provoquera une "fureur" parmi les fans et les marques.»

Le média économique souligne que 300 000 argentins vivent aux Etats-Unis et plus d'un tiers se trouve en Floride (entre 100 000 et 108 000). Et Dominguez rappelle aussi que le tourisme dans la région sera boosté par la simple arrivée de Messi. Désormais cajolé par ses serviteurs au club, soigné par un championnat dont il est le personnage principal, Lionel Messi ne pouvait rêver meilleure vie à 36 ans.