British corner

Racisme, putsch et pépites: la saison chaotique du foot anglais

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League (FPL), décrypte l'actualité du football britannique. Il tire le bilan de la saison 2020-2021 de Premier League.

La saison s'est achevée dimanche avec une belle histoire. Pour son dernier match de Premier League avec Manchester City, le légendaire attaquant argentin Sergio Aguero a inscrit un doublé contre Everton. A l'issue de la partie, le «deuil» était visiblement difficile pour l'entraîneur Pep Guardiola.

On pourrait croire à un conte de fées. Cette saison de Premier League restera pourtant comme l'une des plus chaotiques de l'histoire de la ligue. Entre les matchs repoussés et l'absence de …