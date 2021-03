Sport

Mercato

Wijnaldum a signé un pré-contrat +++ Match Bayern-Mannschaft



Image: Shutterstock

Mercato

Wijnaldum a signé un pré-contrat +++ Match Bayern-Mannschaft

Signatures, négociations, rumeurs: tout ce que vous devez savoir sur le marché des transferts en football.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Wijnaldum aurait trouvé plus qu'un club

Georginio Wijnaldum aurait signé un pré-contrat avec le FC Barcelone, annonce le Sunday Times. En fin de contrat avec Liverpool cet été, il arriverait libre en Catalogne, où il pourra parler hollandais avec le coach Ronald Koeman.

L'OM pourrait rapidement perdre son «grandatakan»

Il était attendu comme un sauveur sur la Canebière. Les supporters de l'Olympique de Marseille espéraient depuis longtemps un goleador digne de ce nom. C'est le Polonais Arkadiusz Milik qui a été choisi pour ce rôle. Il a débarqué en janvier dernier, prêté – avec option d'achat – par Naples jusqu'en juin 2022. Objectif: redonner un élan au club phocéen, alors loin de ses objectifs européens et en début de crise. L'international de 27 ans a répondu aux attentes pour l'instant, avec des bons débuts: quatre buts en sept matchs (dont une rencontre et une réussite en Coupe de France).

Image: EPA

Mais Arkadiusz Milik pourrait ne pas rester longtemps au Vélodrome. La Gazzetta dello Sport affirme que le buteur polonais est une priorité pour la Juventus Turin cet été. Le joueur de 27 ans ne serait pas convoité pour remplacer Ronaldo, mais bel et bien pour épauler le Portugais en attaque dès la saison prochaine.

L'option est intéressante sportivement pour les champions d'Italie en titre. Elle l'est aussi économiquement: il ne leur en coûterait «que» douze millions d'euros pour s'offrir Milik, qui dispose d'un bon de sortie à l'OM en cas de non-qualification pour Ligue des Champions. Ce à quoi il faut ajouter un salaire abordable – pour la Juventus en tout cas – de 3,5 millions d'euros par année.

Mais une autre donnée pourrait mettre des bâtons dans les roues du club turinois: la rivalité qu'il entretient avec Naples. L'été dernier, Edinson Cavani a refusé de rejoindre la structure piémontaise par loyauté envers le Napoli, où l'attaquant uruguayen a joué trois ans.

Image: AP

En été 2016, l'Argentin Gonzalo Higuain avait eu moins de scrupules en passant directement de Naples à la Juventus. Ce qui avait déclenché la furie des fans napolitains. Parmi eux, un pizzaïolo qui avait promis de vendre ses pizzas à seulement un euro chaque fois qu'Higuain se blesserait.

Arkadiusz Milik sait ce qu'il doit faire (ou plutôt ne pas faire) s'il ne veut pas faire exploser le taux de cholestérol dans la cité au pied du Vésuve. Et on ne parle pas de ne pas se blesser...

giphy

La Mannschaft, adversaire le plus coriace du Bayern

La deuxième particule de son prénom est aussi une célèbre marque de ketchup. Mais c'est plutôt la moutarde qui monte au nez de Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern Munich, quand on évoque le départ de son entraîneur pour la sélection allemande. Hansi Flick est cité avec insistance dans la short list des successeurs potentiels de Joachim Löw après l'Euro 2021 à la tête de la Mannschaft.

«Nous serions bien fous si nous laissions partir notre entraîneur prématurément»

Il faut dire que le CV de l'actuel coach bavarois plaide en sa faveur: il a été l'adjoint de Löw lors de la victoire en Coupe du monde 2014. Surtout, depuis qu'il a repris le Bayern en novembre 2019, il a simplement tout gagné: la Ligue des champions, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Supercoupe d'Allemagne, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs.

Image: keystone

Le technicien de 56 ans a un contrat valable jusqu'au 30 juin 2023 avec le Rekordmeister. De quoi rassurer Karl-Heinz Rummenigge, qui s'est entretenu avec le président de la fédération allemande de football (DFB) Fritz Keller: «Je trouve sérieuse et correcte la décision de la DFB de ne contacter aucun entraîneur qui soit encore sous contrat après le 30 juin 2021» s'est enthousiasmé le boss de l'Allianz Arena.

Et pourtant... Hansi Flick n'a jamais balayé l'hypothèse – plusieurs fois mise sur la table devant lui par les journalistes – de casser son contrat avec le Bayern pour reprendre la sélection nationale. Le directeur sportif de la Mannschaft, Oliver Bierhoff, a lui-même avoué qu'il serait «fou» de ne pas penser au natif de Heidelberg pour succéder à Löw. L'autre nom qui circule pour diriger l'Allemagne est celui de Ralf Rangnick, grand artisan du succès de Leipzig ces dernières saisons et actuellement sans engagement.

Et vous, à la place de Flick, vous resteriez au Bayern ou vous iriez entraîner l'Allemagne? Je reste au Bayern. Je casse mon contrat au Bayern pour devenir sélectionneur de l'Allemagne.

Angel Di Maria prolonge

L'ailier argentin a signé un nouveau contrat avec le PSG. Il est désormais lié avec le club de la capitale jusqu'en juin 2022 (avec une année en option) et pourra donc jouer avec Lionel Messi (ou pas).

Di Maria « La reprise de l’entraînement au Camp des Loges c’est le 29 juillet, n’oublie pas BG » pic.twitter.com/I3KDTN0nWp — Pierre (@PierrePRueda) March 10, 2021

Jordi Quintilla partira cet été

Le milieu de terrain et capitaine de Saint-Gall a annoncé son souhait de ne pas prolonger son aventure avec les Brodeurs. Il quittera le club à l'expiration de son contrat, le 30 juin prochain.

Jordi #Quintillà hat den #FCSG darüber informiert, dass er den Verein nach dem Ende der Saison verlassen wird. | 👉 https://t.co/0PP3fbKpzu pic.twitter.com/4gyAqDN1U0 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) March 12, 2021

Galatasaray espère Draxler

Fotomaç annonce que le club stambouliote souhaite remplacer Younès Belhanda, licencié pour ses critiques envers ses dirigeants, par le Parisien Julian Draxler (27 ans). Le contrat du milieu international allemand arrivera à expiration en juin prochain.

Genesio, nouvel élan en Bretagne

En janvier 2019, le monde du foot riait en découvrant le sosie norvégien de Bruno Genesio, alors entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Un certain Nils Peder, éleveur de rennes en Laponie. Les deux hommes s'étaient eux-mêmes amusés de leur ressemblance dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le Scandinave avait même envoyé une invitation au technicien français.

Voici Nils, éleveur de rennes et guide touristique norvégien, et accessoirement sosie de Bruno Genesio. 👀😅 pic.twitter.com/DMdISNL5U5 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 7, 2019

Depuis ce jeudi, les deux hommes n'ont jamais été aussi proches. Puisque Bruno Genesio a pris les rênes de... Rennes. Il succède à Julien Stéphan, démissionnaire en début de semaine. Objectif: faire remonter la pente à la formation du Roazhon Park, seulement 10e de Ligue 1. Avec en ligne de mire une qualification en coupe d'Europe.

«Tout s’est passé très vite. J’ai eu un entretien avec Monsieur Pinault [propriétaire du Stade rennais] et il y a eu une décision très rapide à prendre, même s’il n’était pas prévu que je reprenne une équipe avant la fin de saison. Le projet sportif et humain a fait que j’ai changé d’avis»

L'ancien coach de l'OL (2015-2019) est de retour en France, après son aventure chinoise au Beijing Guoan entre l'été 2019 et décembre 2020. Il a mené le club de Pékin en demi-finale du championnat lors de la dernière saison et a été vice-champion en 2019.

Genesio fera ses débuts sur le banc breton mercredi prochain, à Marseille. En même temps, vraisemblablement, que ceux du technicien argentin Jorge Sampaoli côté phocéen. Pour des longs règnes? En cas de mauvais résultats, leurs présidents ne leur lâcheront sûrement pas la bride...

Erling Haaland n'aura de bleu que les yeux

«Ah la la la, Haaland...» soupirent ce jeudi les dirigeants de Chelsea. Leur dépit ressemble aux paroles d'une célèbre chanson du groupe de reggae Inner Circle. Les Londoniens devront s'y faire: le prodige du Borussia Dortmund ne veut pas rejoindre leur équipe.

Un air de reggae chez les Blues Vidéo: YouTube/Inner Circle - Topic

Erling Haaland n'est pas intéressé par un transfert à Chelsea cet été.



La direction de Dortmund a une fois de plus clairement indiqué que Dortmund prévoyait de garder Erling Haaland au minimum jusqu’à la saison prochaine.



(SportBild) pic.twitter.com/YEIBpqgsis — Actu Foot (@ActuFoot_) March 4, 2021

Et même si l'attaquant norvégien avait souhaité jouer avec les Blues, l'affaire n'aurait pas été si simple: Dortmund n'a aucune intention de le laisser filer la saison prochaine.

Un message qui s'adresse aussi aux autres mastodontes du football européen (le Real Madrid et Manchester City, pour ne citer qu'eux), qui rêvent d'attirer le Viking dans leur drakkar. La saga n'est assurément pas terminée...

McKennie définitivement juventine

La Juventus Turin a levé l'option d'achat sur le milieu américain Weston McKennie (22 ans). Il était prêté au champion d'Italie en titre par Schalke depuis l'été dernier.

Les Turinois ont déboursé 18,5 millions d'euros pour s'offrir les services de l'Américain. Il a signé jusqu'à la fin juin 2025.

Cette saison, Weston McKennie a disputé 21 matchs de Serie A avec les Bianconeri, pour quatre buts. Il a pris part aux six journées de Ligue des Champions, avec une réussite lors de la victoire turinoise à Barcelone (3-0).

Le but de McKennie contre le Barça Vidéo: YouTube/Juventus

Le PSG discute avec David Alaba

David Alaba quittera le Bayern Munich cet été, après douze ans en Bavière. Alors forcément, les grosses écuries européennes espèrent attirer le très polyvalent international autrichien, qui est à l'aise comme latéral, en défense centrale et au milieu de terrain.

Selon le quotidien allemand Bild et le journal espagnol As, la destination privilégiée d'Alaba serait le Real Madrid. En Angleterre, Manchester City, Manchester United, Chelsea et Liverpool sont aussi intéressés. Tout comme le Paris Saint-Germain. Le Figaro.fr relate l'info: le président Nasser al-Khelaïfi est directement entré en contact avec l'Autrichien.

Alaba pourrait être tenté par une aventure au PSG si les autres prétendants ne s'alignent pas sur ses exigences salariales.

David Alaba n'a toujours pas signé de contrat avec un nouveau club.



Le Real Madrid n'offre toujours pas assez selon l’Autrichien.



Des discussions sont en cours avec le PSG et des clubs de Premier League.



(@cfbayern / @altobelli13) pic.twitter.com/nb92di7b5Z — Actu Foot (@ActuFoot_) March 3, 2021

Zizou devrait rester au Real Madrid

Le boss de la Maison Blanche Florentino Pérez aurait choisi de confirmer Zinédine Zidane dans ses fonctions d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Et même, de le garder pour l'exercice prochain, voire plus si affinités. C'est en tout cas ce que révèle le site Foot Mercato.

La confiance du président merengue envers le champion du monde 1998 contraste avec certaines critiques, qui reprochent notamment à Zidane son incapacité à renouveler un effectif vieillissant.

Image: keystone

La situation actuelle du Real Madrid ne décrédibilise pas les intentions de Florentino Pérez: le club de la capitale espagnole est deuxième de la Liga à cinq points du leader, l'Atlético Madrid. Il est aussi en ballotage favorable pour une place en quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 1-0 sur la pelouse de l'Atalanta en 8e de finale aller.

Paris prépare un plan B

Kylian Mbappé disposerait d'un délai jusqu'au 15 mars pour prolonger son contrat à Paris ou préparer ses valises. Si le PSG a bon espoir de le conserver, c'est, déjà, parce qu'il en demande un prix exorbitant (200 millions d'euros), que même le Real Madrid hésite à débourser.

Tuchel : « Mbappé ? Il est super affamé. Il veut attraper tout ce qu'il peut avoir. C'est un requin. Et c'est ce que sont les grands joueurs. Si tu mets le doigt dans l'eau, ils arrivent ! C'est Kylian. »



(BT Sport) pic.twitter.com/CholhqwYzE — Actu Foot (@ActuFoot_) February 25, 2021

En cas de départ, le club réinvestira sur un autre attaquant fuoriclasse. Il en existe peu de ce standing et deux noms reviennent dans toutes les rumeurs, partout où il y a de l'argent: Harry Kane et Erling Haaland. Pour débaucher le premier à Tottenham, Paris devrait débourser 173 millions d'euros, a prévenu le président Daniel Lévy, considéré comme l'un des négociateurs les plus durs d'Europe.

Neymar devrait s'incruster

A peine parti de Barcelone pour la somme record de 222 millions d'euros, Neymar avait émis le désir d'y retourner, nostalgique du front de mer et de son pote Leo Messi. Quatre ans plus tard, le Brésilien (29 ans) négocie une prolongation de son contrat au Paris SG jusqu'en 2026.

Selon le site Qatar Today, relais non officiel du pouvoir qatari, les deux parties auraient trouvé un accord de principe. Seule la question financière, entre autres points de «détails», resterait à régler. Lourdement affecté par le huis clos sanitaire, le PSG anticipe un manque à gagner de 200 millions d'euros pour la saison en cours et tente de renégocier ses salaires à la baisse.

Le BVB voit l'avenir en Rose

Après avoir licencié Lucien Favre et donné sa chance à l'ancien adjoint Edin Terzic, le Borussia Dortmund est passé au plan A: il a débauché Marco Rose, qu'il convoitait secrètement depuis des mois, au Borussia Mönchengladbach. Il lui en coûtera cinq millions d'euros.

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO — Gladbach (@borussia_en) February 15, 2021

L'entraîneur autrichien (44 ans) prendra ses fonctions en juin. Il a promis de ne pas dévaliser l'effectif de Gladbach. «Si Marco Rose dit qu’il n’emmènera pas un joueur avec lui à Dortmund, alors il n’emmènera pas un joueur à Dortmund. C’est une affaire classée», a-t-il déclaré en mode Zlatan (ou Alain Delon).

Favre dit non à Marseille

Marseille n'a plus d'argent, plus d'avenir européen et plus beaucoup d'arbres depuis que ses supporters y ont mis le feu. C'est dans ces conditions de travail «idéales» qu'il tente de recruter un entraîneur, après qu'André Villas-Boas ait claqué la porte (ou ce qu'il en reste) de la Commanderie.

Premier choix du président, Lucien Favre a avancé ses deux années éprouvantes à Dortmund pour décliner et se déclarer officiellement en vacances jusqu'à la rentrée. Puisque Marseille ne peut pas attendre, il s'est rabattu sur l'Argentin Jorge Sampaoli, 60 ans. L'ancien coach du Chili et du FC Séville quitte le club brésilien de l'Atlético Mineiro sur une expulsion et longue suite d'esclandres.

Lacazette se voit trop beau

Il ne reste plus qu'une année de contrat à Alexandre Lacazette. Selon The Daily Express, le Français ne sera pas retenu par Arsenal, au double motif de ses performances timides et de ses prétentions salariales plus immodestes.

Plus d'articles sur le thème «Sport» Le cérémonial des JO de Tokyo aura lieu, mais il faudra se taire Link zum Artikel Tigers Woods hospitalisé après un accident de voiture Link zum Artikel Y'a pas que le sport dans la vie: Nino Schurter nous guide sur son VTT Link zum Artikel «Je devrais fermer mon compte». Le footballeur Granit Xhaka est à bout Link zum Artikel