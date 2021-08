Sport

Mercato - Ronaldo, Mbappé, Haaland: 5 dossiers à régler cette semaine



Cette semaine, cinq gros dossiers du mercato doivent être réglés

Le marché des transferts clôt le 31 août à minuit. Après l'arrivée de Lionel Messi à Paris, le football pourrait vivre d'autres surprises. On se mouille.

jonathan amorim

Kylian Mbappé 🇫🇷

La star parisienne arrive en fin de contrat au terme de la saison. Sa (non)-prolongation est devenu le feuilleton de l'été. Kylian Mbappé a également mis du temps à réagir à l'arrivée de Lionel Messi, avant de finalement poster quelques photos sur ses réseaux sociaux. De quoi nourrir les rumeurs qui l'envoient au Real Madrid, où la Une du folklorique Chiringuito TV (émission spécialisée dans le football et les mises en scènes burlesques) le verrait bien en nouvelle star.

Le Français aurait tout pour réussir à Madrid. Il en deviendrait la star, le joueur numéro un. Un statut qu'il n'aura plus forcément à Paris après l'arrivée de Leo Messi.

Notre prono : Il ne partira pas. Il finira par assumer son statut dans le vestiaire parisien et formera un trio magistral avec Messi et Neymar qui marchera sur l'Europe. Pour sa progression, il ne rejoindra uniquement Madrid que dans deux ans, contre une certaine somme, et non gratuitement.

Pourcentage de chance de départ cette semaine : 50%, parce qu'on ne sait jamais et parce que le Real Madrid pourrait faire «une offre qui ne se refuse pas».

Erling Haaland 🇳🇴

Le Norvégien est la nouvelle star, avec Mbappé, de la génération Instagram. Il fait la Une des pages dédiées au football chaque semaine. Un statut qui ne colle pas vraiment avec son club actuel, malgré tout le respect que l'on doit au Borussia Dortmund.

Le PSG, le Bayern, la moitié du championnat anglais... Les prétendants son nombreux. Si Haaland devait partir, on le verrait bien en Premier League, un championnat qui collerait à ses caractéristiques physiques impressionnantes et à son style de jeu très complet, si prisé en Angleterre. Toutefois, la somme demandée (valeur sur transfermarkt : 130 millions d'euros) et que le contexte financier actuel pourraient le voir enchainer une nouvelle saison en Allemagne.

Notre prono : Le cyborg norvégien va rester, martyriser la Bundesliga et partir en Angleterre l'été prochain pour une somme record.

Pourcentage de chance de partir cette semaine: 50%, car on n'est jamais à l'abri d'une folie de dernière minute d'un club dont les finances n'ont aucune limite (Coucou Paris, Coucou City).

Cristiano Ronaldo 🇵🇹

CR7 va revenir au Sporting, CR7 de retour à United, CR7 à Paris avec Messi, CR7 veut retourner à Madrid, City veut CR7... Ces derniers jours, c'était un peu le cirque autour de la star lusitanienne de la Juventus. Critiqué par certains «experts» du football à la mémoire (très, très) courte, la légende portugaise est annoncée un peu partout. Le Chiringuito TV (encore lui!) a, cette semaine, réalisé tout un cinéma sur Twitter, avec la complicité d'un ami proche de Ronaldo, pour annoncer un potentiel retour au Real. Information démentie le lendemain par le coach madrilène, Carlo Ancelotti, et par Cristiano lui-même. Ouch.

Sa mise sur la touche samedi soir contre Udinese est toutefois venue relancer les spéculations, et son départ est annoncé par plusieurs médias.

Notre prono: Cristiano Ronaldo restera à Turin. Il va y faire une saison normale pour lui (pas normale pour le reste de la planète) à plus de 30 buts avant de s'envoler pour un dernier défi l'été prochain. Le coeur veut un retour au Sporting, la raison voit plutôt un départ vers Paris ou les Etats-Unis, où son arrivée pourrait définitivement faire passer la MLS au premier plan.

Pourcentage de chance de départ cette semaine: 50%, car au final, même si on ne le souhaite pas forcément, le voir jouer à Paris avec Messi après toutes ces années de rivalité serait assez jouissif.

Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Manchester City vient de mettre 120 millions sur la table pour faire venir Jack Grealish. Le club anglais pourrait faire le forcing cette semaine pour finaliser une deuxième signature anglaise de premier plan. L'attaquant de Tottenham, Harry Kane, est en effet annoncé depuis le début de l'été du côté de Manchester.

C'est le transfert qui parait le plus probable, que ce soit du côté du joueur, dont la volonté de rejoindre les Citizens est ouvertement exprimée, ou du côté de City, qui n'a jamais caché son intérêt pour l'attaquant. Covid ou pas, l'argent n'est ici pas un obstacle. Le fair-play financier, par contre, c'est un autre débat.

Notre prono: City va vendre Bernardo Silva et Aymeric Laporte pour financer le soldat Harry. 180 millions, c'est le montant que les «Citizens» vont transmettre à Tottenham cette semaine. Le fair-quoi? Le covi-quoi?

Image: AP Pool EPA

Paul Pogba 🇫🇷

Une autre vedette de l'équipe française est en fin de contrat dans une année et risque de tenir en haleine les fans de football cette semaine. Paul Pogba est forcément annoncé un peu partout, et surtout à Paris et à Madrid (pour changer).

Toutefois, le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, vient d'annoncer que Paul Pogba sera bien un joueur des Red Devils cette saison. Oui d'accord, mais la saison prochaine?

Notre prono: Paul Pogba va flamber cette saison (déjà cinq passes décisives en deux matches). Avec son «bro» lusitanien, Bruno Fernandes, il va redonner de sa superbe à United et offrir le titre au club. Le Français va donc logiquement prolonger et rester à United encore quelques années.

Image: AP