Dernières heures du mercato: Mendes au PSG

Le marché des transferts en football ferme mardi soir à minuit. A suivre ici.

Dernier coup pour le PSG

Il est jeune (19 ans), très prometteur et latéral gauche, un poste en souffrance au PSG. Selon la presse française, le Portugais Nuno Mendes débarque du Sporting Portugal pour renforcer (encore) l'équipe parisienne. Il fait l'objet d'un prêt d'un an avec option d'achat quasi automatique à 40 millions d'euros. Dans le sens inverse, l'attaquant Pablo Sarabia va passer une saison en prêt au Sporting Portugal.

🇵🇹 Nuno Mendes, 2002, LG/Piston G - Sporting ➡️ PSG



Technique de balle au-dessus du lot, volume extraordinaire, qualité de passe sublime (jeu court, jeu long, centres aériens), jeu à l’intérieur, dribble sous pression. Il a tout.



pic.twitter.com/a8D0d1blrG — TACOMPO (@faistacompo) August 31, 2021

Griezmann de retour à l'Atlético de Madrid

Antoine Griezmann (30 ans) pourrait quitter le FC Barcelone à la toute dernière minute et retourner à l'Atlético de Madrid, où il se sent plus désiré. D'après l'Equipe, c'est chose faite. L'international français de 30 ans est prêté par le Barça avec option d'achat.

🔴BREAKING



Antoine Griezmann est de retour à l'Atletico !



L'international français va être prêté par le Barça avec option d'achat ! (L'Equipe) pic.twitter.com/sexemq61qW — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 31, 2021

Bâle accueille Ndoye et deux talents portugais

Le FC Bâle s'est fait prêté trois jeunes talents: le néo-international suisse Dan Ndoye et les deux internationaux portugais M21 Joelson Fernandes (Sporting) et Tomas Tavares (Benfica) en prêt.

🔁 L’OGC Nice et le @FCBasel1893 se sont accordés ce mardi pour le prêt avec obligation d’achat après 5 matchs de Dan Ndoye (20 ans). — OGC Nice (@ogcnice) August 31, 2021

Ndoye, 20 ans, a reçu une convocation en équipe nationale cette après-midi même des «mains» de Murat Yakin, en remplacement de Shaqiri, Gavranovic et Embolo (blessés ou hors de forme). Le Vaudois ne s'est pas imposé à l'OGC Nice après d'excellentes prestations avec Lausanne en Challenge League (37 apparitions, 3 buts).

Lausanne engage aussi

🆕✍🏼💙



Le FC Lausanne-Sport a le plaisir d’annoncer l’arrivée de 𝗙𝗼𝘂𝗮𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗳𝗶𝗸.



Latéral droit de métier et sélectionné à 12 reprises avec l’équipe nationale du Maroc, le joueur de 34 ans amène toute son expérience en terre vaudoise.#AllezLausanne #BienvenueFouad pic.twitter.com/pFgDomr6PP — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) August 31, 2021

Willian fuit Arsenal

L'ex-international brésilien Willian, 33 ans, quitte Arsenal pour retourner dans son club d'origine, les Corinthians de São Paulo. Il s'agit d'une rupture de contrat. L'agent de Willian met ce départ sur le compte du manager des Gunners, Mikel Arteta, et de ses présumés doubles discours.

✈ #Mercato 🇬🇧 #PremierLeague

Willian aurait accepté une réduction de salaire de 70 % ! 😯https://t.co/QalgyAejfd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 31, 2021

En bref Lyon engage Boateng Sans contrat depuis son départ du Bayern Münich, le défenseur central allemand Jérôme Boateng (32 ans) rejoint Xherdan Shaqiri à Lyon.

Seferovic avec Petkovic?

Selon les quotidiens Bola et L'Equipe, l'attaquant de la Nati Haris Seferovic, indésirable au Benfica Lisbonne, aurait décliné une proposition de la Sampdoria. Sa préférence irait à Bordeaux, désormais entraîné par Vladimir Petkovic (quatre matches, deux points), mais aussi à Marseille ou Nantes.

Gabriel et Seferovic toujours au club 😔



pic.twitter.com/jkXgQXUDNQ — 🇵🇹✞ ᴸᴱᴬᴺᴰᴿᴼ ✞🇵🇹 (@leandromor_) August 23, 2021

Le Real se console (un peu) avec Camavinga

Rennes a confirmé que son jeune milieu international Eduardo Camavinga, également convoité par le PSG (ambiance...), devrait rejoindre le Real Madrid cet été contre 40 à 45 millions d'euros, bonus inclus. Il ne restait qu'un an de contrat au joueur de 18 ans, soit exactement la même situation que Kylian Mbappé, vainement courtisé par le Real.

🔴 Le profil technique et tactique d’Eduardo Camavinga : disponibilité, progression, conservation, pressing, technique défensive, jeu vers l’avant.



On rappelle qu’il a 18 ans.



pic.twitter.com/Y7BJLWZ2yR — TACOMPO (@faistacompo) August 31, 2021

En bref Emerson à Tottenham Confronté à des problèmes d'argent, le FC Barcelone a revendu son latéral droit de 22 ans, Emerson Royal, quelques semaines seulement après l'avoir rapatrié d'un prêt au Real Betis Balompié. Tottenham s'est porté acquéreur pour 23 millions d'euros, plus environ 8 de bonus potentiels.

Moïse Keane rentre à Turin

Deux ans après son transfert à Everton (qui l'avait prêté au PSG), le jeune espoir italien revient à la Juventus, à la demande expresse de son entraîneur Massimo Allegri (lui-même de retour). L'attaquant est officiellement prêté avec obligation d'achat dans deux ans, contre 17 millions d'euros - un moyen classique de différer le paiement.

En bref Daniel James à Leeds Selon Fabrizio Romano, l'un des journalistes de football les mieux informés au monde, l'international gallois Daniel James quitte définitivement Manchester United pour Leeds et 30 millions de livres.

Mbappé n'a pas de prix

Tout indique que le PSG est en train de s'asseoir sur une offre de 180 millions d'euros. De source espagnole, le club parisien ne répond même plus aux mails du Real Madrid qui, de guerre lasse, aurait rompu les négociations (s'il en est).

La presse espagnole désespérée

Paris continue de prétendre qu'il ne vendra pas Mbappé, quoi qu'il lui en coûte (ce qui n'exclut pas un revirement de dernière minute). Le prodige sera libre de partir où bon lui semble, gratuitement, dans une année, au terme de son contrat. Mais comme l'explique un spécialiste du Qatar à L'Equipe, «quand on sait que depuis deux ans, l'Etat dépense 500 M€ par semaine en infrastructures pour le Mondial, qu'est-ce que représentent 180 ou 200 M€?»

En bref David Luiz rentre au Brésil Libre de tout engagement, David Luiz (ex-Arsenal et PSG) est en passe de rejoindre Flamengo.

CR7 sera payé en tranches

Cotée en bourse, la Juventus est soumise à un devoir de transparence. C'est ainsi que la vente de Cristiano Ronaldo à Manchester United a fait l'objet d'un décompte public (ce qui n'exclut pas une certaine créativité comptable).

Montant du transfert: 15 millions d'euros

15 millions d'euros Echéance du paiement: 5 ans

5 ans Bonus: jusqu'à 8 millions d'euros

Manchester aura donc totalement payé son dû lorsque CR7 aura 41 ans, peu importe s'il joue encore ou pas.

En bref Leicester se renforce L'ailier ou milieu gauche du RB Leipzig, Ademola Lookman, serait proche de trouver un accord avec Leicester.