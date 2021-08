Dernières heures du mercato: Ndoye à Bâle

Barcelone s'active

Antoine Griezmann (30 ans) pourrait quitter le FC Barcelone à la toute dernière minute et retourner à l'Atlético de Madrid, où il se sent plus désiré. Avec cet argent, Barcelone voudrait subtiliser Dani Olmo au RB Leipzig, qui ne veut rien entendre (même pour 75 millions d’euros).