Adversaire du Cameroun à 11 h, la Serbie n'est pas en pleine forme non plus. Après son revers face au Brésil (2-0) lors de la 1re journée, elle court elle aussi après son passé, lorsque ses meilleurs éléments formaient l'ossature de la sélection de l'ex-Yougoslavie.





Les Serbes n'ont jamais franchi le premier tour, malgré une victoire de prestige contre l'Allemagne en 2010 (1-0). Ils ont subi un terrible 6-0 contre l'Argentine en 2006, quand l'équipe représentait la Serbie-Monténégro.



L'une de leurs légendes, Dragan «Piksi» Stojkovic cumule tous les rôles occupés par Eto'o et Song: capitaine de la sélection, buteur en Coupe du monde, président de la Fédération serbe (FSS) de 2001 à 2005, et désormais sélectionneur. Il fut un acteur majeur des derniers faits d'armes de son pays en Coupe du monde, héros du remarquable parcours yougoslave au Mondial 1990 avec un doublé contre l'Espagne en huitièmes de finale (2-1).



Cette épopée, qui ne devait s'arrêter qu'en quart de finale contre l'Argentine lors d'une séance de tirs au but cauchemardesque, fut le dernier acte d'une équipe véritablement yougoslave, réunissant Croates, Bosniaques, Serbes, Macédoniens et Slovènes.



Les ex-Brésiliens de l'Europe

Un an après, le pays entrait dans une décennie de guerres sanglantes qui aboutissaient à son explosion, et en 1992 la sélection était exclue de l'Euro 1992. En 1998, la Yougoslavie, qui se hissait jusqu'en huitièmes de finale, ne comportait plus que des joueurs serbes et monténégrins, dont Stojkovic devenu capitaine.



Pour renouer avec l'histoire de ceux qui furent un temps surnommés «les Brésiliens de l'Europe», les Serbes doivent renouer avec la victoire après la leçon de foot-samba. Contre le Brésil, «je n'ai pas reconnu mon équipe», soupire Stojkovic, qui compte sur le rétablissement d'une de ses étoiles offensives, Dusan Vlahovic.