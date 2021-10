image: keystone/capture d'écran twitter

A Tavullia, on roule à 46km/h en hommage à Valentino Rossi

Le septuple champion du monde de Moto GP a disputé sa dernière course en Italie, au Grand Prix d'Emilie-Romagne. A quelques kilomètres du circuit de Misano, son village d'origine célèbre l'idole avec originalité.

Fixer des limitations de vitesse pour rendre hommage à un fou du guidon, la démarche peut sembler paradoxale. Mais la symbolique la rend on ne peut plus logique. Depuis 2008, les habitants de Tavullia ont pris une drôle d'habitude: ne pas dépasser 46km/h sur les routes de leur village. 46, c'est le numéro qui orne la moto du héros local, Valentino Rossi.

Valentino Rossi le 5 août dernier, lors de la conférence de presse en Autriche où il a annoncé la fin de sa carrière. Image: keystone

Les autorités de cette bourgade de 8000 âmes, dans les Marches et à deux coups de gaz de la mer Adriatique, avaient fait installer cette année-là des panneaux de signalisation spéciaux pour célébrer le septuple champion du monde de Moto GP, qui y a grandi.

«Changer la limitation de vitesse est un hommage justifié à un homme qui a fait sa gloire et sa fortune grâce à son talent sur la route» La municipalité de Tavullia, en 2008

Toutefois, cette initiative originale reste de l'ordre du symbolique. Les limitations officielles et légales dans le village sont bel et bien restées à 50 km/h.

Mais pas sûr que ces panneaux disparaîtront de sitôt après la fin de carrière de Valentino Rossi, tant il est adulé dans son fief, transformé en véritable lieu de pèlerinage par ses fans.

Valentino Rossi au Grand Prix d'Emilie-Romagne dimanche dernier. image: keystone

Après 26 ans sur les circuits et neuf couronnes mondiales, dont sept dans la catégorie reine (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009), le mythique pilote italien (42 ans) prendra sa retraite à la fin de cette saison. Il disputera encore les Grands Prix d'Algarve (7 novembre) et de Valence (14 novembre).