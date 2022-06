Malgré le tifo raté des fans de la Nati, l'équipe de Suisse a battu le Portugal 1-0 dimanche soir à Genève en Ligue des nations. image: twitter

Suisse - Portugal, «le pire tifo de l'Histoire»

La Nati a gagné ses premiers points en Ligue des nations dimanche, mais elle en a aussi perdu en tribunes, malgré de belles affluence et ambiance. La cause: une chorégraphie d'avant-match complètement ratée.

La Nati a assuré sur le terrain dimanche soir face au Portugal, en l'emportant 1-0 en Ligue des nations. Les choses ont par contre été plus compliquées en tribunes pour les Suisses, en début de match.

Un tifo était organisé par la Fankurve Schweiz derrière le but, dans la tribune nord du Stade de Genève. Une belle initiative, tant ces animations visuelles en mettent parfois plein les mirettes aux spectateurs et arrivent à galvaniser les joueurs quand ils rentrent sur la pelouse. Pour autant que la chorégraphie soit bien organisée et coordonnée.

Problème: ça n'a pas du tout été le cas des fans suisses dimanche, comme le montre cette capture d'écran lors du match, postée sur Twitter.

Absolument rien ne va: la taille du tifo est ridicule, les drapeaux rouges et blancs ne sont pas assez nombreux et ne sont même pas agités, la toile blanche censée former le centre de la croix reste plantée au milieu des travées comme un vulgaire carré. Et on ne parle même pas de la banderole accompagnant l'animation visuelle, dont le message «Allez la Suisse» est aussi original qu'un footballeur tatoué et la typographie digne d'un stand de la foire à la saucisse.

Sur Twitter, les internautes n'y vont pas de main morte pour qualifier cette prestation. «Pire tifo de l'histoire», «Quelle honte» ou encore «C'était pas sérieux», ont-ils commenté.

Un autre défend la Fankurve Schweiz, en mettant en avant le sabotage des adversaires:

«T’avais des Portugais qui, je ne sais pas pourquoi, ont pris des places là qui n'agitaient pas les drapeaux et qui les ont balancés sous les sièges» Un internaute de Twitter

Parisiens peu inspirés , Super League gâtée

Quoi qu'il en soit, les fans de la Nati peuvent se consoler, déjà parce que leur équipe a gagné, mais aussi parce qu'ils ne sont ni les premiers ni les derniers à foirer un tifo. Ceux de l'illustre Paris Saint-Germain n'avaient pas fait mieux en février 2015, avant un 1/8e de finale de la Ligue des champions contre Chelsea.

En brandissant leurs feuilles bleues, blanches et rouges, ils étaient censés former une grande Tour Eiffel au milieu de la tribune, entourée des lettres «PARIS». Autant dire que le résultat – également raillé sur les réseaux sociaux – était tout simplement catastrophique, avec des figures floues et illisibles👇

Et puis le raté de dimanche n'enlève rien à la réputation du savoir-faire helvétique en la matière. Cette saison en Super League, les ultras de plusieurs clubs ont réalisé des chefs-d'œuvre. Florilège:

Ceux de Saint-Gall en finale de Coupe image: keystone