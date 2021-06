Sport

Suisse - France à l'Euro 2020: la composition des équipes



Live: la France se réorganise, la Suisse ne change rien

Infos en direct, analyses et interviews: tout savoir sur Suisse - France jusqu'au bout de la nuit.

Le chant du coq 🐔

«A moins que les Français ne restent bloqués dans l'ascenseur, ils ne peuvent pas perdre»

La France en 3-4-1-2 🇫🇷

Comme révélé par plusieurs indiscrétions, la France change de système pour la troisième fois depuis le début de l'Euro, et de composition d'équipe pour la quatrième fois en quatre matches!

Didier Deschamps aligne un 3-4-1-2 avec Griezmann en soutien de Mbappé et Benzema. Les trois attaquants (à leur demande?) occupent une position plus axiale et moins contraignante sur le plan défensif.

La compo

Lucas Hernandez (genou) commence sur le banc. Faute de latéral gauche disponible, Deschamps confie le poste à Adrian Rabiot, milieu relayeur de métier. Notons qu'en 2018, le même Rabiot avait refusé un statut de réserviste, indigne de son talent, et qu'il semble désormais accepter n'importe quel travail, même balayer le couloir gauche.

La Suisse inchangée 🇨🇭

Vladimir Petkovic reconduit l'équipe qui a battu la Turquie 3-1, mais aussi la même organisation tactique - désormais recopiée reproduite par la France.

La compo

Reste à découvrir si la Suisse défendra farouchement ses principes de possession et de pressing haut et, au départ, si elle en aura l'occasion (en clair, si elle aura le ballon). Ce style de jeu conviendrait à la France, davantage en difficulté face aux blocs bas et attentistes.

Record pour Petkovic

En poste depuis 2014, le Tessinois dirige son 77e match à la tête de la Nati. Il égale le record de Karl Rappan, inventeur du verrou suisse - devenu le catenaccio italien. Le bilan de Petkovic est de 41 victoires, 16 nuls et 19 défaites.

Les chiffres clés

