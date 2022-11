Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrerait la maison de Breel Embolo attaquée au Cameroun. Trois sources locales démentent l'information. image; twitter

La maison d'Embolo attaquée au Cameroun? Ce que l'on sait

Twitter et certains médias romands ont évoqué des attaques sur la maison de Breel Embolo au Cameroun jeudi après son but victorieux avec la Nati contre son pays d'origine. On a mené l'enquête.

La maison de Breel Embolo au Cameroun aurait été la cible d'une émeute jeudi, écrivent certains médias romands vendredi matin en citant – au conditionnel – une information du média sénégalais en ligne sene.news. En cause: le but décisif que le natif de Yaoundé a inscrit contre son pays d'origine, qui a donné la victoire à la Nati (1-0) dans son premier match de Coupe du monde. sene.news affirme:

«Furieux, des supporters camerounais ont attaqué sa maison familiale au pays. Certains ont commencé à jeter des pierres et saccager une partie de la maison, avant que la police n’intervienne. Durant des heures, une surveillance policière a été déployée chez le joueur suisse de l’AS Monaco» sene.news, média sénégalais

Mais voilà, trois sources sur place que watson a contactées démentent formellement cette information. «Il n'y a jamais eu d'attaque sur la maison d'Embolo ni même de velléité d'attaque», assure le journaliste Thierry Ndong, directeur du média camerounais Intégration.

«Il y a juste eu une présence policière discrète et préventive au domicile du joueur» Thierry Ndong, directeur du média camerounais Intégration

Deux contacts liés à la police camerounaise à Yaoundé, la capitale, disent exactement la même chose. «On sait qu'au Cameroun, il y a de vrais fanatiques de football, alors quelques policiers ont été déployés avant le match pour anticiper et éviter qu'il y ait des problèmes», précise l'un d'entre eux.

Les trois Camerounais dénoncent une manipulation sur les réseaux sociaux, créée par des gens «qui se croient journalistes, veulent faire du buzz, mais ne vérifient pas l'information.» Selon l'une des deux personnes liées à la police, les scènes dans la vidéo montrant soi-disant l'émeute devant la maison d'Embolo appartiennent à un autre événement, filmé il y a longtemps et qui a eu lieu ailleurs.

Une autre vidéo sur les réseaux sociaux liée à l'affaire Embolo et publiée jeudi soir semble donner raison à nos interlocuteurs: on y voit quelques policiers débarquer devant une maison – une autre que celle de la vidéo de l'émeute – où tout semble calme et où l'on entend l'une des personnes filmées dire «Il va sécuriser (...) Embolo».

Le joueur de la Nati ne s'est, lui, pas encore exprimé sur cette affaire. On imagine facilement qu'il préfère se concentrer sur le prochain match de la Suisse à la Coupe du monde, lundi à 17h00 face au redoutable Brésil.