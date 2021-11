image: keystone/shutterstock

Deux manières pour la Nati d'aller au Qatar: sortez les calculettes!

Tous les chemins mènent à Rome, où l'équipe de Suisse joue vendredi soir (20h45). Pour le Qatar, les hommes de Murat Yakin n'en auront que deux: la qualification directe ou les barrages. On décortique tout ça.

La Nati sera fixée sur son sort au plus tard lundi prochain. Elle saura alors si elle est qualifiée directement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ou si elle doit passer par les barrages. On fait le tour de tous les scénarios possibles. Buvez un petit café, mangez une barre énergétique et sortez vos calculettes: on va vous aider à faire le tour des scénarios possibles.

Valider son billet directement

La qualif directe ne peut s'obtenir que d'une seule manière: si la Nati termine première de son groupe C des qualifications, devant l'Italie.

Avant de s'affronter dans une véritable finale vendredi à Rome (20h45), Suisses et Italiens ont le même nombre de points (14). Les Transalpins doivent leur place de leader à une meilleure différence de buts (+11 contre +9 à la Nati).

Trois scénarios possibles après le rendez-vous romain:

La Suisse bat l'Italie: les Helvètes seraient 1ers du groupe et donc en position très favorable pour aller à la Coupe du monde. Un point suffirait ensuite contre la Bulgarie lors du dernier match. Sauf défaite contre les Bulgares et victoire italienne en Irlande du Nord dans le même temps, ça passerait.

les Helvètes seraient 1ers du groupe et donc en position très favorable pour aller à la Coupe du monde. Sauf défaite contre les Bulgares et victoire italienne en Irlande du Nord dans le même temps, ça passerait. L'Italie bat la Suisse: les hommes de Yakin seraient quasiment certains de finir 2es et de devoir faire les barrages car un point suffirait à l'Italie en Irlande du Nord pour assurer son billet, peu importe le résultat de Suisse-Bulgarie.

les hommes de Yakin car un point suffirait à l'Italie en Irlande du Nord pour assurer son billet, peu importe le résultat de Suisse-Bulgarie. Match nul: tout se jouerait lors du dernier match de chaque équipe lundi. Deux scénarios qualifieraient la Nati directement: 1) Elle gagne et l'Italie perd ou fait nul. 2) Elle fait match nul et l'Italie perd. Tout autre scénario qualifierait directement l'Italie.

Le classement actuel et les derniers matchs à jouer source: rts

Les barrages et leur fonctionnement

Une 2e place de groupe signifierait donc les barrages. Et cette année, leur format a changé. Finis, les traditionnels duels aller-retour.

12 équipes y participeront. Il s'agit des 10 deuxièmes de groupe et de deux autres sélections: les deux vainqueurs de groupe en Ligue des Nations les mieux classés au ranking FIFA, qui ont terminé au-delà de la 2ème place en qualifs du Mondial.

Ces 12 équipes seront réparties en trois groupes (A, B et C). Chaque vainqueur de poule ira au Qatar.

Mais comment terminer vainqueur de sa poule? Il faudra gagner deux matchs: une demi-finale puis une finale. C'est donc un système à élimination directe, à l'interne de chaque groupe. Vous suivez pour l'instant?

Les 12 équipes seront réparties dans les trois groupes comme suit: les six meilleures – en fonction de leurs résultats en qualifs (points puis différence de buts) – sont désignées têtes de série. Il y en a deux par groupe, réparties aléatoirement. Elles ne peuvent pas s'affronter avant la finale de poule. En demi-finales, elles défieront donc chacune une autre équipe, non-tête de série. Une chance pour la Nati, qui risque fort de faire partie des têtes de série.

A l'aller à Bâle le 5 septembre, Suisses et Italiens avaient fait match nul 0-0. Les Transalpins sont toujours leaders du groupe, avec une différence de buts de +2 par rapport aux Helvètes. Image: KEYSTONE

Chaque match se joue selon le format traditionnel: en cas d'égalité après 90 minutes, il y aura des prolongations et éventuellement une série de tirs au but.

Les demi-finales auront lieu les 24 et 25 mars 2022. Les têtes de série joueront à domicile. Les finales se disputeront les 28 et 29 mars, et l'équipe recevante sera tirée au sort.

Tous les adversaires possibles en barrages

A deux journées de la fin des éliminatoires de la zone Europe, seules deux nations sont déjà qualifiées pour le Mondial 2022: l'Allemagne et le Danemark. Il reste encore beaucoup d'inconnues concernant les équipes qui termineront 1ère et 2ème de leur groupe. Toutes les équipes suivantes (26) sont encore susceptibles de terminer à la 2ème place de leur poule, et donc d'affronter peut-être la Nati en barrages:

Belgique 🇧🇪

Croatie 🇭🇷

Espagne 🇪🇸

Portugal 🇵🇹

Russie 🇷🇺

Serbie 🇷🇸

Suède 🇸🇪

Albanie 🇦🇱

Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Bosnie-Herzégovine 🇧🇦

Finlande 🇫🇮

France 🇫🇷

Norvège 🇳🇴

Pays-Bas 🇳🇱

Pays de Galles 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Pologne 🇵🇱

Turquie 🇹🇷

Ukraine 🇺🇦

Ecosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Hongrie 🇭🇺

Israël 🇮🇱

Macédoine du Nord 🇲🇰

Monténégro 🇲🇪

République tchèque 🇨🇿

Roumanie 🇷🇴

Autriche 🇦🇹 (via la Ligue des Nations)

Ça fait pas mal de monde, et du beau! On signerait donc très volontiers pour une qualification directe de la Nati...