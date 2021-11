Nous aimerions avoir une première réponse à cette question de votre part. Nous vous donnons le choix entre plusieurs joueurs pour chaque ligne (gardien, défenseur, milieu et attaquant). Vous pouvez évaluer chacun des internationaux sur une échelle de 1 à 100 en déplaçant simplement le curseur en forme de ballon . Bien sûr, beaucoup de choses peuvent changer dans les 12 prochains mois, mais pour ce grand sondage, nous partons du principe que tous les joueurs mentionnés seront en forme et en santé.

La France se moque encore de la Nati et c'est pas drôle

Après avoir astiqué la Suisse à l'Euro, L'Equipe TV en a remis une couche (cette fois pour rire) au lendemain de la qualif des Helvètes pour la Coupe du monde au Qatar.

La séquence vidéo dure 28 secondes et s'ouvre sur le commentaire d'un trublion de L'Equipe de Greg, un des talk-shows de la chaîne française. Comédien et humoriste, Pierre-Antoine Damecour commence son intervention en disant que les supporters suisses sont très heureux que leur équipe se soit qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar. «Les fans ont explosé de joie, ironise-t-il. Et ce matin, nous avons les images d'un ultra-suisse qui est arrivé au bureau et qui a foutu un bordel.» On craint le pire. 😂