Shaqiri, Xhaka et Rodriguez vont battre des records avec la Nati

Plus de 100 sélections et même pas 32 ans: Shaqiri, Xhaka et Rodriguez s'apprêtent à battre des records de longévité en équipe de Suisse. Comment est-ce possible et jusqu'où iront-ils? On a sorti les stats et la calculette.

Heinz Hermann est toujours le footballeur suisse avec le plus de sélections (118) et Alain Geiger le suit toujours au classement (112). Mais l'empreinte statistique de ces deux géants est menacée par trois joueurs qui n'ont pas encore 32 ans et déjà plus de 100 apparitions sous le maillot national:

Xherdan Shaqiri (31 ans/109 sélections)

(31 ans/109 sélections) Granit Xhaka (30 ans/107 sélections)

(30 ans/107 sélections) Ricardo Rodriguez (30 ans/100 sélections)

Comment ces trois joueurs ont-ils fait pour cumuler autant de sélections en si peu de temps? Deux raisons permettent de l'expliquer.

Parce que la Suisse joue beaucoup

La Nati joue davantage que par le passé. Shaqiri, Xhaka et Rodriguez ont donc plus d'occasions d'accumuler des matchs internationaux. Mais prenons un exemple concret pour bien comprendre:

Entre la première et la dernière sélection de Shaqiri, soit entre le 3 mars 2010 et le 17 novembre 2022, il s'est écoulé exactement 12 ans, 8 mois et 14 jours. Durant ce laps de temps, la Suisse a disputé 139 matchs. C'est 17 de plus que la Nati de Geiger sur une période similaire, soit 12 ans, 8 mois et 14 jours (calculée dès la première sélection du Valaisan le 19 novembre 1980).

Geiger en 96 à Wembley. Image: KEYSTONE

Or, si notre équipe nationale joue davantage, c'est d'abord parce qu'il y a plus de rendez-vous au calendrier, et ensuite parce que les coéquipiers de Shaqiri progressent toujours plus dans les tournois qu'ils disputent.

Durant la carrière internationale de Geiger (1980-1996), la Nati n'a disputé que deux phases finales d'un grand tournoi (Mondial 94 et Euro 96), n'atteignant qu'une seule fois les 8es de finale.

Depuis les débuts de Shaqiri en sélection, la Suisse a participé à cinq phases finales, disputant trois fois les 8es de finale et une fois les 1/4 de finale.

Parce que Shaqiri, Xhaka et Rodriguez jouent beaucoup

La deuxième raison permettant d'expliquer le grand nombre de sélections des trois joueurs actuels tient dans leur fidélité aux convocations. Concrètement: ils manquent rarement un match.

Xherdan Shaqiri a disputé 78% des matchs de la Nati depuis sa première cap (109 sur 139)

depuis sa première cap (109 sur 139) Granit Xhaka 85% (107 sur 125)

(107 sur 125) Ricardo Rodriguez 81% (100 sur 122)

Image: keystone/watson

À l'époque, les anciens étaient moins fidèles. Pour en faire la démonstration, nous avons retenu les trois Romands les plus capés: Alain Geiger donc, mais aussi Stéphane Chapuisat (103 sélections) et Johann Vogel (94). Verdict:

Johann Vogel (94 sélections) a bien disputé 80% des matchs (94 sur 117) mais Alain Geiger (112 sur 155) et Stéphane Chapuisat (103 sur 144) seulement 72%.

Comment l'expliquer? On s'est intéressé aux raisons pour lesquelles Alain Geiger et Stéphane Chapuisat ont manqué le plus grand nombre de matchs consécutifs. Pour le Valaisan, c'est la venue d'un nouveau sélectionneur qui a tout changé. Alors que Léon Walker en avait fait un titulaire dans l'axe pour ses trois premières convocations (3 x 90' contre l'Angleterre, l'Argentine et l'Uruguay), Paul Wolfisberg a décidé de modifier sa défense et n'a pas fait jouer Geiger pendant les 15 matchs qui ont suivi sa nomination en mars 1981.

C'est différent pour Chapuisat. L'attaquant vaudois a surtout été freiné par les blessures (notamment lors de sa rupture du ligament croisé en 1995) et la concurrence en attaque au tournant des années 2000.

Jusqu'où peuvent-ils aller?

Il est évidemment très difficile de répondre à cette question. Cela dépendra de plusieurs paramètres (situation en club, blessures, état de forme, etc.). Mais il peut être amusant de faire un calcul.

Alain Geiger a arrêté sa carrière à 35 ans, tout comme Stéphane Chapuisat (34 ans, 11 mois et 19 jours pour être précis). Johann Vogel bien plus tôt (29 ans) mais parce qu'il avait été évincé du cadre national par Köbi Kuhn en 2007.

Kuhn et Vogel un an avant la rupture. Image: AP

Xherdan Shaqiri aura 36 ans à l'été 2028 lors de l'Euro. Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez 35. Un bel âge pour arrêter. D'ici là, si tout se déroule comme prévu, ils auront tous les trois disputé deux Coupes du monde (2022 et 2026) et deux Euros (2024 et donc 2028). Soit quatre phases finales. Donc au moins 12 matchs (le Mondial 2026 sera le premier à 48 équipes, mais la Nati aura des chances de sortir du groupe de trois et de disputer au moins le 16e de finale).

Il convient d'ajouter à ces douze rencontres les matchs de qualifications et de Ligue des Nations ainsi que les rencontres amicales. En tenant compte du calendrier des années précédentes, on peut estimer que la Suisse dispute 9 matchs en moyenne par année hors phases finales. Or 4 ans et demi séparent début 2023 et l'été 2028 soit une quarantaine de matchs (9 parties x 4 ans + 4,5 parties pour la première moitié de 2028). Le calcul est donc le suivant:

La Suisse pourrait disputer 12 rencontres de phase finale + 40 matchs amicaux, qualificatifs et de Ligue des Nations, soit environ 52 parties d'ici l'été 2028

Il convient de rappeler que Shaqiri n'a disputé que 78% des matchs de l'équipe nationale jusqu'à présent, contre 81% pour Rodriguez et 85% pour Xhaka. S'ils poursuivent au même rythme, voici le nombre de sélections que chacun pourrait atteindre:

Granit Xhaka a 107 sélections. Il en comptera 44 de plus s'il joue 85% des 52 parties à venir soit un total de 107 + 44 = 151 sélections. Xherdan Shaqiri a 109 sélections. Il en comptera 41 de plus s'il joue 78% des 52 parties à venir soit un total de 109 + 41 = 150 sélections. Ricardo Rodriguez a 100 sélections. Il en comptera 42 de plus s'il joue 81% des 52 parties à venir soit un total de 100 + 42 = 142 sélections.

Le record détenu depuis plus de 30 ans par Heinz Hermann ne sera alors qu'un très, très vieux souvenir.