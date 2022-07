L'équipe suisse à l'Euro féminin 2022 comptera une Genevoise, une Fribourgeoise et une Vaudoise. keystone

Il y aura trois joueuses romandes à l'Euro. Présentation

L'Euro féminin commence ce samedi 9 juillet pour l'équipe de Suisse, qui défiera le Portugal. Gaëlle Thalmann, Sandy Maendly et Sandrine Mauron seront de la partie.

jonathan amorim

L'Association suisse de football (ASF) a dévoilé le 23 juin la liste des joueuses qui participeront à l'Euro féminin cet été en Angleterre. A cette occasion, les protégées de Nils Nilson affronteront:

Le Portugal à Wigan le 9 juillet à 18 heures;

La Suède à Sheffield le 13 juillet à 18 heures;



La Hollande à Sheffield le 17 juillet à 18 heures.



Ce groupe est très relevé pour l'équipe de Suisse, qui comptera trois Romandes dans ses rangs: une Genevoise, une Fribourgeoise et une Vaudoise.

Gaëlle Thalmann, l'expérimentée

La plus capée de ce trio est bien connue puisqu'il s'agit de la Fribourgeoise aux 96 sélections Gaëlle Thalmann. La gardienne de 36 ans évolue depuis l'été dernier au Betis Séville en Espagne. Avant l'Andalousie, la gardienne formée au FC Bulle a vécu une carrière très riche entre la Suisse, l'Allemagne et l'Italie.

Son palmarès est impressionnant:

Championne de Suisse en 2006 avec le FC Zuchwil;

Championne d'Allemagne en 2009 avec Potsdam;

Championne d'Italie en 2013 avec Torres Calcio Femminile;

Championne de Suisse en 2021 avec Servette.

Cette saison, Gaëlle Thalmann a été alignée à 27 reprises en Liga avec le Betis. Les Andalouses ont terminé dixième place de leur championnat (sur seize équipes). A l'international, l'ancienne junior du FC Bulle a déjà participé à la Coupe du monde 2015 au Canada et à l’Euro 2017 aux Pays-Bas. Elle devrait à nouveau être titulaire dans les cages helvétiques cet été.

Bio express:

Naissance: 18 janvier 1986 à Bulle (FR)



Parcours juniors: FC Bulle

Club actuel: Betis Séville

Poste: gardienne

Sélections: 96

Profession? Patronne de l'équipe de Suisse. keystone

Sandy Maendly,

la Servettienne

Pour représenter Genève, véritable place forte du football féminin en Suisse, ce sera Sandy Maendly, joueuse très expérimentée également. La Genevoise de 34 ans évolue au Servette FCCF depuis 2018. Cet été sera particulier puisqu'elle prendra sa retraite sportive à l'issue de l'Euro. Une carrière qui l'a emmenée loin de sa Genève natale avec des passages en Italie (Torres CF et Verone entre 2011 et 2015) et en Espagne avec une saison à Madrid (Madrid CFF) en 2017-2018.

Durant sa riche carrière, la Genevoise a notamment remporté trois championnats d'Italie (deux avec Torres et un avec Vérone) et trois championnats de Suisse (avec YB, Neunkirch et Servette). Avec l'équipe de Suisse, Sandy Maendly affiche 85 sélections. Un chiffre qu'elle devrait logiquement gonfler en Angleterre.

Bio express:

Naissance: 4 avril 1988 à Genève

Parcours juniors: FC Grand-Lancy puis FC Signal Bernex

Club actuel: Servette FCCF

Poste: milieu de terrain

Sélections: 85

Sandy Maendly, un dernier tour de piste. keystone

Sandrine Mauron , représentante d'Yverdon

Avant Genève, la place forte du football féminin a longtemps été Yverdon. L'équipe phare du nord-vaudois a remporté à deux reprises la Coupe de Suisse (2010 et 2011) et terminé deux fois vice-championne du pays (2009 et 2010).

Formée au FC Grandson-Tuileries, club régional de la même région, Sandrine Mauron a ensuite rejoint Yverdon (VD) et sa première équipe avant de filer au FC Zurich Frauen. En cinq ans, elle y a remporté quatre championnats et quatre Coupes de Suisse. Des performances qui lui ont ouvert les portes de la Bundesliga, signant en 2019 au FFC Frankfurt (qui a ensuite intégré la structure du club phare de la ville, l'Eintracht Frankfurt). Arrivée en fin de contrat cet été, elle a rejoint Servette ces dernières semaines.

L'ancienne joueuse d'Yverdon évolue en équipe de Suisse depuis 2016. Elle compte 22 sélections. Elle est utilisée comme joueuse de rotation en équipe nationale. A l'image de son entrée en jeu face à l'Allemagne tout récemment, on devrait toutefois la voir plus souvent sur les pelouses anglaises. Titulaire ou remplaçante.

Bio express:

Naissance: 19 Décembre 1996 à Yverdon

Parcours juniors: FC Grandson-Tuileries puis Yverdon Sport

Club actuel: Servette FCCF

Poste: milieu de terrain

Sélections: 22

Le Nord-Vaudois, contrairement à beaucoup de régions du pays, sera bien représenté en Angleterre. keystone