La Suisse affrontera la France en huitième de finale de l'Euro

La France est l'adversaire idéal pour la Suisse

Si elle avait été mieux classée que 3e du groupe A, la Nati aurait perdu sans gloire contre le Danemark ou l'Autriche en 8e de finale. Au lieu de cela, elle a une chance de battre les champions du monde. C'est beau, non?

Et dire qu'il y a quelques jours encore, on trouvait scandaleux que Vladimir Petkovic rappelle Xherdan Shaqiri en cours de match face aux Gallois, et qu'Haris Seferovic n'en fasse pas une de bonne contre les Italiens. Alors que tout était prévu, savamment planifié, judicieusement anticipé! 😇

Vladimir Petkovic savait qu'en sortant sa vedette pour laisser le Pays de Galles égaliser (1-1), puis en acceptant sans broncher la domination italienne quatre jours plus tard (0-3), son équipe se …