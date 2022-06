Aucun Portugais n'a joué pour la Nati, ces pépites peuvent le faire

Des Suisses d'origine portugaise, il y en a eu en Super League. On peut penser aux frères Diogo (Paulo et Victor), nés à Crissier et qui ont représentés pendant longtemps le LS et Servette, notamment. À Thoune, tout le monde se souvient encore de la légende Nelson Ferreira (437 matchs dans l'élite entre 2002 et 2019). Plus récemment, on peut citer Mike Gomes, devenu, lui, une légende à Xamax (240 matchs) ou Olivier Custodio (formé à Lausanne et passé par Lucerne et Lugano, qui vient de revenir dans le club vaudois). Joel Pereira a fait ses débuts au Locle et a joué à Xamax, avant de filer à Manchester United. Aujourd'hui, il défend les cages de Waalwijk aux Pays-Bas. À l'inverse, certains sont rentrés au pays pour y vivre du football: Michael Simões Domingues (Mika) né à Yverdon et aujourd'hui à l'Academica Coimbra (D2), Adriano Castanheira, né à Neuchâtel, qui a signé cette semaine à Penafiel (D2) après une saison à Chaves ou encore l'ancien Lausannois João Oliveira, né à Nyon, et aujourd'hui à Leixões (également D2).