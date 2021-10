Sport

Football, Suisse - Irlande du Nord: voici les compositions d'équipes



Les compos de Suisse - Irlande du Nord

La Nati dispute un match capital pour la qualification au Mondial 2022, ce samedi à 20 h 45 au Stade de Genève. Analyses, stats, interviews et vidéos sont à retrouver ici jusqu'à minuit.

La Suisse avec Mbabu

Murat Yakin a réservé une surprise dans son onze: Kevin Mbabu est titularisé. Le Genevois occupera le flanc droit de la défense. Il est préféré à Silvan Widmer qui avait jusqu'à présent une longueur d'avance. Steven Zuber et Renato Steffen, comme on pouvait le pressentir, seront alignés. L'attaque sera emmenée par le capitaine Xherdan Shaqiri et par Breel Embolo, deux des grands absents (avec Granit Xhaka) du match de Belfast le mois dernier (0-0).

La compo de l'Irlande du Nord

