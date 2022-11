Les supporters avant le match Suisse-Brésil de la Coupe du monde lundi. Image: Twitter

Les fans suisses se moquent de Neymar avec une affiche provocatrice

Des supporters de l'équipe de Suisse s'en sont pris au joueur du PSG lors du match entre la Nati et le Brésil lundi (0-1), lors duquel Neymar était absent.

Les fans de la Nati n'ont toujours pas digéré la «prestation» de Neymar lors du match de la Coupe du monde 2018 en Russie. Ce jour-là, l'artiste brésilien avait terminé au sol à plusieurs reprises, sous le regard à la fois médusé et amusé de Valon Behrami, son «garde du corps» pour cette partie.

Souvenez-vous Image: KEYSTONE

Quatre ans plus tard, les supporters helvètes présents au Qatar ont décidé de raviver le souvenir à l'occasion des retrouvailles entre les deux équipes, quand bien même les deux personnages principaux de l'épisode en question étaient absents (Neymar était blessé et Behrami ne joue plus au football).

Sur l'affiche qu'ils ont soigneusement préparé, on aperçoit un message en anglais que l'on peut traduire ainsi:

«Bienvenue dans le pays de Neymar le plongeur»

Image: Twitter

Juste en-dessous, le Brésilien est représenté en train de se tordre de douleur dans une petite piscine gonflable pour enfants. Dans le langage footballistique, quand un joueur simule une faute, on dit qu'il «plonge». D'où la référence à la piscine. Si celle-ci apparaît aussi petite et colorée (on y distingue toutes sortes de motifs enfantins), ce n'est que pour souligner le caractère ridicule de la situation.

Sur la droite de l'image, enfin, c'est Valon Behrami qui apparaît. On le reconnaît à son blond platine, son numéro 11 et à un geste qui, en 2018, avait fait le tour du monde.

Ce geste Image: AP

Il n'est pas prévu que la Suisse et le Brésil ne nourrissent davantage leur rivalité cette année en Coupe du monde, à moins que les deux pays n'atteignent tous les deux la finale, le 18 décembre au stade de Lusail, mais ce serait le début d'une autre histoire.

(jcz)