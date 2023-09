La Suisse retombe dans ses travers

C'est arrivé un peu plus tard, à la 65e minute, par la tête de Vedat Muriqi, dans une défense helvétique arrêtée et dispersée. C'est à nouveau Freuler qui, peu avant la 80e minute, a cru mettre la Suisse à l'abri d'un tir dévié par Rrahmani. Mais Muriqi a encore égalisé, très logiquement, dans la dernière minute du temps additionnel (95e).

Mais passée sa domination initiale, l'équipe de Murat Yakin s'est assoupie. Elle a gentiment perdu le contrôle de la rencontre et laissé le Kosovo exprimer sa vitesse dans la profondeur, avec plusieurs situations dangereuses. La Suisse peut même s'estimer heureuse de n'avoir pas concédé l'égalisation avant la pause.

Ce n'était pas un déplacement facile pour la Suisse, dont plusieurs joueurs ont encore de la famille et des attaches au Kosovo. La charge émotionnelle a-t-elle pesé? Toujours est-il qu'après le nul insensé (2-2) concédé en toute fin de match contre la Roumanie, en juin dernier à Lucerne, la Nati a commis les mêmes erreurs, pour obtenir le même résultat (2-2).

Zeki Amdouni et la Suisse n'ont pas eu la vie facile au Kosovo. Keystone

