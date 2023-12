Ces deux mascottes NBA sont géniales

Air Crunch et Chomper, deux mascottes des Timberwolves de Minnesota, se sont faits un nom après une performance remarquée à la mi-temps d'un match.

Tout roule pour les Minnesota Timberwolves. Après une saison 2022/2023 ratée, la franchise est première à l'Ouest, avec un bilan de 15 victoires pour seulement 4 défaites. Ce qui fait d'elle un sérieux prétendant pour le titre de champion NBA.

Les mascottes de l'équipe sont également en forme. Lors d'un match à domicile des Timberwolves, dans le cadre du nouveau In-Season Tournament, Air Crunch, la version gonflable de Crunch the Wolf, mascotte emblématique de la franchise, et son acolyte Chomper, se sont illustrés lors d'un spectacle de la mi-temps. Sur Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, ils ont assuré le show comme rarement au Target Center de Minnesota.

En NBA, si l'ambiance installée par les fans durant les rencontres laisse parfois à désirer, le spectacle, lui, est toujours au rendez-vous, sur et en dehors du terrain. A chaque pause, les animations ne manquent pas! Il y a bien sûr la kiss cam et ses déclinaisons, le shoot du milieu de terrain, les shows des dunkers professionnels ou des breakdanceurs, et les représantations des cheerleaders officielles des franchises.

Les mascottes sont également très présentes pour divertir et amuser le public. Certaines s'essayent au dunk sans trop de succès, d'autres préfèrent les demandes en mariage auprès des spectatrices. A Minnesota, on est encore plus original, avec cette chorégraphie virale, vue par des millions d'internautes. Les deux mascottes ont fait des Timberwolves l'équipe la plus cool de NBA le temps de quelques heures.