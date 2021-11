Championne du monde mais écartée des Mérites sportifs, elle est dégoûtée

«Les athlètes sont sélectionnés sur la base de leurs résultats et performances établis entre le 11 octobre de l’année précédente et le 10 octobre de l’année d’attribution. Or Loanne est devenue championne du monde le 31 octobre. Si elle avait été sacrée plus tôt dans la saison, elle aurait été à coup sûr nominée parmi les sportifs de l'année. Au vu de sa performance, je le regrette, mais comme on dit: la loi est dure, mais c'est la loi».