L'attaquant des Jets de Winnipeg Morgan Barron (36) percute le patin du gardien des Golden Knights de Las Vegas Laurent Brossoit. Image: AP

Coupé par un patin, 75 points de suture... et il reprend le match

Scène glaçante en NHL où le visage de l'attaquant Morgan Barron s'est encastré dans la lame d'un patin. Mais il en fallait plus pour perturber le gaillard.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Premier match de play-off entre les Golden Knights de Las Vegas et les Jets de Winnipeg (1-5): poussé dans le dos, Morgan Barron chute. L’attaquant des Jets est pris dans une mêlée devant le but adverse et ne maîtrise plus rien. C'est là que son visage s'encastre sur la lame d'un patin, celui du gardien Laurent Brossoit.

(Ces images peuvent choquer) Vidéo: watson

Une coupure profonde apparaît au niveau du sourcil droit. Barron saigne abondamment et est évacué au vestiaire. Il y reçoit 75 points de suture. Il prévient sa mère et sa petite amie que tout va bien, puis il reprend le match avec une visière complète!

Quand il revient sur le banc, ses coéquipiers peuvent difficilement réprimer une grimace:

«On dirait qu'il s'est fait attaquer par un requin» Son coéquipier Adam Lowry

Barron a passé une heure à l'infirmerie, mais il a tout de même terminé la rencontre avec un temps de jeu de 10'44'', peu refroidi par son accident (3 tirs, 5 mises en échec).

L'attaquant des Jets disputait le premier match de sa carrière en play-off. Pas question de le rater pour une petite cicatrice au visage... Sans surprise, ses coéquipiers le décrivent comme «un dur de dur». «Ce qu'on m'a dit, c'est que dès qu'ils ont commencé à le recoudre, il disait: 'Il faut que je retourne jouer! Il faut que je retourne jouer!', rapporte son coach Rick Bowness. Quand ils m'ont dit qu'il était en train de se rhabiller et qu'il allait bientôt revenir, je n'étais pas surpris.»