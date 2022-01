Image: AP

Les fans de Novak Djokovic deviennent violents et vont au clash

La manifestation en soutien au joueur serbe est en train de dégénérer à Melbourne, alors que le ministre de l'Immigration aurait décidé de patienter et de ne pas prendre de décision lundi quant à l'éventuelle annulation du visa délivré au joueur serbe.

Le ministre de l'Immigration temporise

Le ministre de l'immigration, Alex Hawke, ne prendra pas la décision d'annuler ou non le visa de Djokovic lundi. M. Hawke avait 4h pour utiliser son pouvoir personnel en vertu de la loi sur l'immigration. Mais le gouvernement a décidé de ne pas prendre de décision dans un délai aussi court, ce qui signifie que Djokovic est libre de partir. Le quotidien The Age s'attend à ce que M. Hawke prenne une décision sur l'annulation du visa de Djokovic dès mardi.

Rafael Nadal estime que Djoko a le droit de jouer

Nadal et Djokovic ne sont pas les meilleurs amis du monde. Pourtant le gaucher a apporté son soutien au numéro un mondial lundi sur une radio espagnole. «Que je sois d'accord ou non avec Djokovic sur certaines choses, la justice a parlé et a dit qu'il avait le droit de participer à l'Open d'Australie, donc c'est normal qu'il puisse le faire», a déclaré Nadal à Onda Cero. «Sur le plan personnel, je préférerais qu'il ne joue pas», a-t-il ajouté en plaisantant.

Le tirage au sort du simple messieurs doit avoir lieu ce jeudi, avec ou sans Djokovic.

Djokovic attend la décision du ministre de l'Immigration dans ce bâtiment

Les fans serbes sont devant les locaux occupés par Djoko et son clan, et crient: «Libérez Novak»

🔥 BREAKING NEWS 🔥

Importante présence policière au bureau des avocats de Djokovic sur Collins St, Melbourne. Des camionnettes blanches se dirigent vers le parking souterrain. Des rapports (non confirmés) indiquent que la police fédérale australienne s'avance vers le joueur pour l'arrêter. Le ministre de l'Immigration a quatre heures pour annuler son visa.

On rappelle que même après avoir obtenu sa libération de la part du juge australien, Djokovic peut voir son visa annulé par le ministre de l'immigration, Alex Hawke. Cette décision, si elle est prise, serait assortie d'une interdiction d'entrée sur le territoire de trois ans pour Djokovic qui serait alors privé de l'Open d'Australie jusqu'en 2025.

La preuve du test positif

Plusieurs documents ont été rendus publics quelques instants après que la justice australienne a ordonné la libération du numéro un mondial (lire ci-dessous). Parmi eux, la preuve de l'infection au Covid du Serbe le 16 décembre.

La question est désormais de savoir ce qu'il faisait sans masque ni distanciation avec des enfants au lendemain de son résultat positif. Novak Djokovic n'y a pas encore répondu.

Ce qu'il s'est passé lundi matin:

Le juge Anthony Kelly a lu un procès-verbal accepté par le gouvernement et Djokovic, dans lequel il annule la décision d'annuler le visa de Novak Djokovic. Il condamne par ailleurs le gouvernement à payer les frais de justice.

On résume la situation:

Le visa avec lequel le numéro un mondial est venu en Australie est maintenu. Djokovic est libre. Il a pu récupérer son passeport et ses autres effets personnels.

Le gouvernement a reconnu qu'il n'a pas donné à Djokovic suffisamment de temps après l'avoir notifié de l'intention d'annuler son visa pour parler à d'autres personnes et répondre aux autorités.

Attention: le ministre de l'immigration, Alex Hawke, peut encore intervenir personnellement et décider d'annuler quand même son visa pour des motifs entièrement nouveaux.

pour des motifs entièrement nouveaux. Cette décision, si elle est prise, serait assortie d'une interdiction d'entrée sur le territoire de trois ans pour Djokovic qui serait alors privé de l'Open d'Australie jusqu'en 2025. «L'enjeu est encore plus grand désormais», a relevé Anthony Kelly.

Ce qu'il s'est passé dans la nuit:

➡️ Délai prolongé

Christopher Tran, avocat du gouvernement fédéral, signale que Novak Djokovic était autorisé à rester en Australie jusqu'à 16h, et qu'il a l'intention de prolonger cette autorisation jusqu'à 16h30 au moins. Le juge Anthony Kelly la prolonge jusqu'à 20 heures, soit 10h en Suisse. On devrait donc bientôt connaitre le verdict de la justice australienne.

➡️ Libre temporairement

Djokovic a pu quitter le Park Hotel, le lieu où il est assigné à résidence depuis son arrivée à Melbourne, ceci uniquement afin de retrouver ses avocats et dans l'attente de la décision de la justice australienne.

➡️ Forte affluence

L'audience s'est ouverte avec du retard après un problème informatique dû à un trop grand nombre de connexions afin d'assister à sa retransmission en ligne.

➡️ Un courriel avait validé sa venue

Les avocats de Djokovic ont fait valoir que le ministère de l'Intérieur avait indiqué dans un courriel qu'il avait rempli les conditions requises pour entrer en Australie «sans quarantaine», ce qui donnait l'impression que Djokovic était autorisé à entrer dans le pays;

➡️ Il a eu le Covid

Ils ont mis en avant les récentes directives de l'organisme consultatif gouvernemental du Covid-19, selon lesquelles les preuves suggèrent qu'une infection antérieure confère un certain niveau d'immunité naturelle, sans que l'on sache exactement la durée de cette protection.

➡️ La question qui tue

«Qu'est-ce que cet homme aurait pu faire de plus?»

Le juge présidant l'affaire Djokovic, Anthony Kelly, s'est demandé ce que le joueur de tennis aurait pu faire de plus pour garantir son entrée en Australie. Le tribunal a entendu qu'avant et après son arrivée à l'aéroport de Tullamarine à Melbourne, le joueur avait obtenu une dispense médicale d'un professeur et d'un médecin éminemment qualifié pour appuyer son affirmation selon laquelle il avait une contre-indication médicale à la vaccination Covid-19;

➡️ On s'ennuie

➡️ «Djoko s'est trompé»

Le gouvernement a déclaré que le numéro un mondial s'était trompé en pensant que son entrée était garantie, et qu'une infection antérieure à Covid ne constituait pas une raison médicale valable pour laquelle il ne pouvait pas être vacciné.

➡️ Le moment gênant 🙈

Quelqu'un a hacké la diffusion de l'audience et a diffusé du porno !

➡️ Djokovic intimidé

Le juge a déclaré que Djokovic a pu ressentir une certaine intimidation ou une pression, lors de ses premiers entretiens avec les autorités, même si ce n'était pas voulu de la part de l'administration. Selon les avocats du sportif, le joueur était «complètement confus», lorsqu'il a été entendu durant plusieurs heures dans la nuit du 5 au 6 janvier à l'aéroport de Melbourne.

Le Serbe à son arrivée la semaine dernière.

Ils ont notamment fait valoir qu'il a été privé de moyens de communication avec son entourage lors de son interrogatoire.