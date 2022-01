Voici comment les choses vont se passer pour Djokovic au tribunal

Le Serbe joue sa participation à l'Open d'Australie lundi matin dès 10h (minuit dans la nuit de dimanche à lundi en Suisse). Comment va-t-il se défendre? Quand le verdict sera-t-il connu? Que se passera-t-il s'il gagne? Et s'il perd? On vous dit tout.

Julien Caloz Suivez-moi

Où et quand a-t-il rendez-vous?

Le numéro un mondial de tennis et ses avocats sont attendus devant la Cour fédérale, ce lundi matin, à 10h (heure de Melbourne). Ils devront y présenter leurs arguments. Et ils n'en manquent pas: ils ont déjà fait parvenir aux autorités un document de 35 pages! Les avocats du gouvernement australien devront y répondre à 15 heures. Ils peuvent toutefois demander un ajournement après avoir entendu les témoignages du clan serbe.

Le bâtiment dans lequel siège la Cour fédérale de Melbourne. Image: Shutterstock

Comment le joueur compte-t-il se défendre?

Les avocats de Djokovic soutiendront que leur client, positif au Covid le 16 décembre, remplit les critères d'une exemption temporaire selon les directives de l'Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI). Ils ajouteront qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure équitable lors de la décision d'annulation de son visa.

Djoko a été arrêté à la douane australienne.

Ils argueront également que son visa était accompagné d'un document du ministère de l'Intérieur indiquant que sa déclaration de voyage avait été évaluée, et qu'il remplissait les conditions requises pour une arrivée sans quarantaine.

Djokovic sera-t-il présent?

A priori non. Il a été placé à l'isolement dans une chambre du Park Hotel et ne devrait pas en sortir.

Selon toute vraisemblance, le tennisman de 34 ans devrait participer à l'audience en visioconférence.

Qui va l'interroger?

«Il risque d'être soumis à un double interrogatoire croisé», avance le média australien 7News. Le juge et un avocat du gouvernement devraient, en effet, prendre la parole à tour de rôle. Il semble acquis que des questions porteront sur l'agenda du joueur. Dont celle-ci: s'il a bel et bien contracté le virus le 16 décembre, comment se fait-il qu'il soit apparu publiquement sans masque et sans respect des distanciations le 17?

Peut-on assister à l'audience?

Et bien oui! Pour le faire, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans le tweet ci-dessous:

Précision utile: si l'audience est ouverte à toutes et tous, il est interdit de l'enregistrer ou d'en produire des images.

Quand le verdict sera-t-il connu?

Lundi tard (heure de Melbourne), ou peut-être mardi. Tennis Australia espère que ce sera le plus vite possible. La Fédération a indiqué qu'elle souhaitait idéalement connaître la situation du Serbe avant mardi afin de pouvoir éventuellement le remplacer dans le tableau principal de l'Open d'Australie, qui débute le lundi 17 janvier.

Que se passera-t-il si Djoko gagne?

Le tribunal pourrait alors annuler la révocation de son visa, ce qui permettrait au joueur d'entrer dans le pays immédiatement et de se préparer enfin pour le tournoi.

Bonne nouvelle pour Djokovic «Il n'est pas certain que le gouvernement australien conteste la décision, tente d'annuler le visa pour d'autres motifs ou fasse marche arrière» Information dévoilée par la BBC

Et s'il perd?

Il pourrait ne pas être expulsé immédiatement. L'équipe de Djokovic pourrait, en effet, contester la décision devant une cour d'appel. Mais cela n'aurait pas grand intérêt d'un point de vue sportif. Il faudrait, en effet, une semaine au moins pour constituer la cour d'appel. Le nonuple vainqueur du tournoi de Melbourne aurait ainsi déjà passé deux semaines sans entraînement et, surtout, l'Open d'Australie aurait déjà débuté. Une défaite, c'est simple, signifierait la fin de ses ambitions pour le premier Grand Chelem de la saison.